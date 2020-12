Utrechtse artiest Faradays krijgt 10.000 euro voor vernieuwend muzikaal project

De Utrechtse artiest Faradays heeft 10.000 euro gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het geld komt uit het UP:Next-programma, een nieuwe stimulans voor Utrechtse popmuzikanten.

Samen met 58 anderen diende Faradays, of eigenlijk Karindra Perrier, haar idee voor een vernieuwend muzikaal project in. De jury zag haar plan als het meestbelovende. Zij noemen haar presentatie optimistisch en met een krachtige boodschap: ‘Wij kunnen zonder bitterheid culturen samenbrengen.’

“Faradays diende een veelbelovend plan in voor UP:Next over haar zoektocht naar haar Aziatische roots, dat uitmondt in een indie/electronic pop show waarin ze de Indonesische gamelanmuziek als inspiratie gebruikt voor zowel de muzikale als de visuele invulling”, is de toelichting van de jury op hun keuze.

Faradays ontvangt een bedrag van 10.000 euro. Daarmee kan zij zich in 2021 een jaar lang richten op haar vernieuwende muzikaal project met live presentatie als resultaat.