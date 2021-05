Utrechtse artiesten gaan komende periode optreden bij XL-vaccinatielocatie Jaarbeurs Archiefbeeld DUIC

Verschillende Utrechtse muziekensembles gaan de komende periode optreden in de XL-vaccinatielocatie in de Jaarbeurs. De bedoeling is dat met deze ludieke actie het wachten iets aangenamer wordt.