Utrechtse auteur Marieke Lucas Rijneveld wint als eerste Nederlander International Booker Prize

Met de Engelse vertaling van haar debuutroman De avond is ongemak heeft de Utrechtse Marieke Lucas Rijneveld (29) als eerste Nederlander ooit de International Booker Prize gewonnen. Via een livestream werd de winnaar bekend gemaakt.

De prijs is de meest prestigieuze binnen de Engels vertaalde literatuur. Rijneveld was al de eerste Nederlander die doordrong tot de shortlist van de International Booker Prize, en nu laat ze met The Discomfort of Evening ook nog eens de vijf andere genomineerde romans van de shortlist achter zich. Op de longlist van de International Booker Prize stonden voorgaande jaren wel Harry Mulisch en Tommy Wieringa.

In een interview met NOS laat Rijneveld weten hoe blij ze is: β€œIk hoop dat ik morgen even naar de boerderij kan waar ik stront schep en dat ik even met de koeien kan knuffelen. Want dat zijn toch wel belangrijke personages in mijn boek.” Samen met haar vertaler Michele Hutchison ontvangt ze een een bedrag van 55.000 euro aan prijzengeld.

De avond is ongemakΒ (The Discomfort of Evening) verscheen twee jaar geleden in het Nederlands en gaat over een gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood van een kind. Het boek is geschreven vanuit het oogpunt van Jas. De lezer ziet door haar ogen hoe de familieleden omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn zo met het verlies bezig dat ze niet zien hoe Jas, haar zusje Hanna en haar broer Obbe langzaam ontsporen.