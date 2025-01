Utrechtse band Kensington is terug en kondigt concert in Ziggo Dome aan

Er was al een nieuw nummer, en nu kondigt Kensington ook een concert in de Ziggo Dome aan. De Utrechtse rockformatie staat op 4 december in de grootste concertzaal van Nederland. Natuurlijk met de nieuwe zanger Jason Dowd en het nieuwe nummer A Moment.

Op 4 januari lichtte Kensington een tipje van de sluier op met meerdere berichten op Instagram. De geruchtenmachine kwam op gang, maar dat duurde niet lang. Op 7 januari, twee en een half jaar nadat ze uit elkaar gingen, kondigde de band officieel hun terugkeer aan.

De band ging in 2022 uit elkaar door het vertrek van de toonaangevende zanger Eloi Youssef, die het op creatief vlak niet meer met de band kon vinden. Voor de terugkomst was dus een nieuwe zanger nodig – en dat werd de Amerikaan Jason Dowd. Kensington was al langer met hem in contact, maar verraste Dowd op zijn oude werk: achter de bar in Los Angeles. De in Louisiana geboren Dowd timmert ruim tien jaar aan de weg als muzikant.

Verenigde Staten

Dowd is niet het enige Amerikaanse aan de comeback, de Instagrampagina van Kensington staat vol berichten die in de Verenigde Staten zijn gemaakt. Ook de clip van de nieuwe single A Moment is in de VS te zijn opgenomen.

In A Moment wordt duidelijk dat het volle rockgeluid van Kensington helemaal terug is, en ook de aandacht voor de band lijkt als vanouds te zijn. Sinds het uitbrengen van de single komt de band overal in de Nederlandse media aan bod. Ze speelden A moment al bij Eva Jinek en op Radio 538. De kaartverkoop van het concert in de Ziggo Dome start op 25 januari. Het concert is op 5 december.