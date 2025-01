Utrechtse band Kensington lijkt na jaren radiostilte weer terug te keren, maar in welke vorm is niet duidelijk

De Utrechtse band Kensington kondigt een comeback aan, maar in welke vorm dat gaat gebeuren is nog niet bekend. In 2022 verliet zanger Eloi Youssef het gezelschap en daarna werd niks meer van de band vernomen, maar daar lijkt dus verandering in te komen.

Kensington begon in 2005 en groeide uit tot een van de grootste bands van Nederland. De laatste drie studioalbums stonden op nummer 1 in de hitlijsten. Het bleek ook in de zomer van 2017 toen de muzikanten optraden tijdens een verrassingsconcert op het Vredenburgplein. Het concert duurde een half uur, maar al snel stonden er zo veel mensen dat de organisatie besloot het plein af te sluiten. Later waren er ook duizenden mensen op het Domplein bij een concert van de band op de top van de Domtoren.

Ook nu is Kensington nog populair. Zo stonden er maar liefst acht liedjes van de band in de Top 2000, waarvan ‘Sorry’ op de hoogste positie (99). Op het Instagramaccount van Kensington is maandag een bericht verschenen met de titel ‘We’re back’. In de video is vervolgens te lezen ‘Kensington is Back’.

Het bericht is door ruim 7.150 mensen geliket en velen hebben een reactie geplaatst. ‘Lekkere start van het nieuwe jaar’, ‘Eindelijk!’ en ‘Ik kan niet wachten, jullie maken het wel spannend’ is onder meer onder het bericht te lezen. Vooralsnog is dit de enige informatie die wordt gedeeld door Kensington.