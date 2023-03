Utrechtse band Kensington ontvangt oeuvreprijs tijdens uitreiking Edisons

De Utrechtse band Kensington heeft gisteravond in het AFAS Theater in Leusden de oeuvreprijs gekregen tijdens het Edison Pop 2023. “Kensington heeft in al die jaren een ijzersterk en opvallend oeuvre opgebouwd”, aldus het juryrapport.

Kensington nam in september vorig jaar met zes uitverkochte shows in de Ziggo Dome afscheid van zanger, gitarist en medeoprichter Eloi Youssef. De jury vond dit ‘hét moment om de band de erkenning te geven die hen ruimschoots toekomt’.

De jury van de Edison Popprijzen benadrukt dat het succes van Kensington niet uit de lucht kwam vallen. “Kensington is erin geslaagd startend vanuit een onafhankelijke en alternatieve positie een groot publiek te bereiken en een geheel eigen plek te vinden in de Nederlandse muziek. Het is een bijzondere band die veertien jaren successen vierde en albums en songs nalaat die deels al tijdloos zijn gebleven en de tand des tijds zullen doorstaan. Kensington heeft in al die jaren een ijzersterk en opvallend oeuvre opgebouwd dat binnen de Nederlandse pop- en rockgeschiedenis op bijzondere hoogte staat”, aldus het juryrapport.

Het is niet de eerste keer dat de Utrechtse band in de prijzen valt tijdens het Edison Pop. In 2015 won Kensington een Edison in de categorie Rock.

De Edison is één van de oudste muziekprijzen van de wereld en van Nederland. De prijzen worden door een jury uitgereikt aan artiesten die de beste prestatie in een bepaald genre hebben gegeven.