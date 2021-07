Utrechtse band maakt album waarvan helft opbrengst naar Café De Stad gaat

De Utrechtse band Elvis & The Cool Moon Boys heeft een nieuw album gemaakt, waarmee de leden Café De Stad willen steunen. De helft van de opbrengst wordt namelijk gedoneerd aan de horecazaak.

Elvis & The Cool Moon Boys hebben een vinyl singel uitgebracht, waar in totaal vier liedjes opstaan. Het album, From Memphis to Utrecht, is opgenomen bij het Utrechtse Studio Moskou. Op YouTube is een promo te beluisteren, die ook onder dit bericht staat. Het album is hier te koop.

Eerder is ook al een album uitgekomen waar niet eerder uitgebrachte nummers van 21 Utrechtse artiesten opstaan. Ook met de opbrengst van dit album wordt Café De Stad gesteund.

Corona

Net zoals vele horecaondernemers heeft ook Egbert Aben van Café De Stad te lijden gehad onder de coronamaatregelen. Het café aan de Lange Jufferstraat heeft aan veel verschillende artiesten een podium geboden en het is daarnaast een ontmoetingsplek voor mensen die actief zijn in de Utrechtse muziekscene.

Naast Café De Stad is niet de enige zaak die op deze manier hulp kreeg. In maart van dit jaar werd bekend dat verschillende Utrechtse metalbands de handen ineensloegen om dB’s te helpen. Ze hebben een verzamelalbum gemaakt en de opbrengst van de verkoop ging volledig naar de muzikale broedplaats in het monumentale CAB-gebouw.