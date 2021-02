Utrechtse cultuurposters krijgen tweede leven als enveloppen

De bekende aankondigingsposters van TivoliVredenburg, Centraal Museum en tal van andere culturele instellingen verdwijnen niet meer in de papierbak maar krijgen een tweede leven als envelop. Het idee is bedacht in Utrecht en de enveloppen worden ook hier gemaakt.



Veel culturele instellingen zijn al maanden gesloten maar er gebeurt nog een hoop achter de schermen. Zo is recent het idee ontstaan om de vele posters die verspreid worden voortaan niet meer weg te gooien.

Het begon allemaal met Frans de Jonge in Utrecht (ook bekend als Frans de Plakker), de man achter de eeuwig roulerende posters die overal in Utrecht te zien zijn. Hij vervangt de posters, die vaak een grafisch kunstwerk zijn, regelmatig voor één die nog actueler is. Frans zoekt al jaren naar een doel voor de oude posters, en dat heeft hij nu gevonden.

Enveloppen

Hij kwam in contact met Green Side en samen kwamen ze tot het idee van de enveloppen. Green Side schrijft daarover: “De poster verdwijnt nu niet langer in de prullenbak, maar herleeft als omslag van een brief aan vriend of geliefde. Een innovatief idee, want wie heeft er nu enveloppen met zoveel verschillende grafische prints, die ook nog eens duurzaam zijn?”

Een van de laatste enveloppenproducenten van Nederland zit in Utrecht. Gezangen Enveloppen is verantwoordelijk voor de transformatie van poster naar envelop. Het project heeft de titel Imposter gekregen.

De initiatiefnemers produceren eerst een beperkte oplage. Zes enveloppen kosten 4,49 euro. Van de winst gaat 20 procent naar het Prins Bernhard Cultuurfonds in Utrecht.