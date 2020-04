Utrechtse dichter Jelle Pieters schrijft quarantainelied op melodie van Charles Aznavour

De Utrechtse dichter Jelle Pieters heeft een lied over quarantaine geschreven. Het toepasselijk getitelde nummer Quarantaine is een bewerking op het nummer La Boheme van Charles Aznavour.

Pieters heeft het nummer samen met de Utrechtse Pianist Victor Weigand en Zangeres Carmen Hovestad gemaakt. Afgelopen zaterdag was het lied al te horen op NPO Radio 1.

In de uitzending vertelde Pieters dat hij werd geïnspireerd door André van Duin die het nummer zong bij de Wereld draait door. “Ik ben gelijk gaan schrijven en heb een oproep geplaatst voor muzikanten. aanvankelijk hebben we met twee zangeressen en een pianist het nummer opgenomen.”

Onderschat

De tekst van het nummer gaat over het verloop van de quarantaine in Nederland. In de eerste drie coupletten wordt het onderschatten van de buitenlandse situatie belicht. Vervolgens gaat het over het veranderende bewustzijn en de genomen maatregelen.

Ook andere Utrechtse muzikanten schreven al nummers over de situatie. Zo zong een drietal artiesten een lied over heimwee naar België. De kunstenaars Cor en Anna maakte een nummer over liefde in de quarantaine tijd.

Het lied Quarantaine is hieronder te luisteren.