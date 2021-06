Utrechtse Domtoren bestaat straks 700 jaar en dat wordt gevierd met verzoeknummers

De Utrechtse Domtoren bestaat zaterdag 26 juni precies 700 jaar. Om dit te vieren gaat stadsbeiaardier Malgosia Fiebig op die dag verzoeknummers spelen op het carillon van het icoon van de stad.

De eerste steen van de Domtoren werd gelegd op 26 juni 1321. Vanwege geldgebrek lag de bouw tussen 1328 en 1342 tijdelijk stil. In 1382 werd het project uiteindelijk afgerond en de windvaan met een afbeelding van Sint-Maarten bevond zich toen op ruim 106 meter hoog.

In 1505 kreeg de Domtoren de 13 luidklokken die ieder een eigen naam en andere klank hebben. Bij elkaar wegen ze ruim 30.000 kilo. De klokken hangen in een zogenoemde houten klokkenstoel om het gewicht en de trillingen op te kunnen vangen.

Beeldenstorm

In 1580, het jaar van de Beeldenstorm, werden ook in de Dom heiligdommen van de katholieken vernield en de kerk werd daarna protestants. In 1664 werden de 35 klokken van carillon geleverd, de klokken waar Fiebig nu nog steeds op speelt.

Niet veel later, in 1674, raakte de Domtoren los van de kerk. Een tornado raasde over Utrecht waardoor het middenschip van de kerk instortte. Ook op andere plekken in de stad was er veel schade door de storm. Pas in 1826 werden de resten van het ingestorte middenschip opgeruimd waardoor het Domplein ontstond.

112 meter

Tien jaar later werd de Domtoren gerestaureerd. Net als nu duurde dat ongeveer vijf jaar. Er is toentertijd zelfs overwogen om de toren te slopen. Tussen 1901 en 1930 is de Domtoren nog een keer gerestaureerd. De spits werd toen voorzien van een nieuw dak, waardoor de toren uiteindelijk 112 meter en 32 centimeter hoog wordt. Ook het ontvangstgebouw met het trapportaal werd toen gebouwd.

En op 26 juni bestaat het Utrechts icoon 700 jaar. Mensen kunnen via het instagramaccount van de Domtoren een verzoeknummer indienen, waar Malgosia Fiebig vervolgens een selectie uitmaakt. Dit is niet de eerste keer dat Fiebig verzoeknummers speelt. Eerder deed ze dit voor omwonenden als compensatie voor de eventuele overlast vanwege de werkzaamheden aan de Domtoren.