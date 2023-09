Utrechtse filmprijs voor nieuwe makers uitgereikt aan Joey Benistant

Joey Benistant heeft de Filmprijs van de Stad Utrecht 2023 gewonnen. Hij won de prijs in de Debuutcompetitie met zijn film ‘Het leven is niet kort genoeg’. Benistant kreeg een geldprijs en een beeld van kunstenaar Noor Nuyten.

De filmprijs werd maandag uitgereikt op het Nederlands Film Festival. De debuutcompetitie waarin de prijs is uitgereikt, is bedacht om net afgestudeerde makers een podium te bieden. De beste debuutfilm krijgt de Filmprijs van de Stad Utrecht. De prijs wordt sinds 1983 uitgereikt en sinds 2005 in de huidige vorm.

In de debuutcompetitie deden dit jaar 26 producties mee, waaruit drie genomineerden werden gekozen. De genomineerden waren Joey Benistant met de film Het leven is niet kort genoeg, Donnya Zidan met de film Iskander en Desiree Brands en Joris Weerts met de film Ver Gekomen.

Persoonlijke film

Joey Benistant kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. De jury, die bestond uit editor Annelies van Woerden, producent Nynke Jurgens en regisseur Wiam Al-Zabari, waardeerde de moed om zo’n persoonlijke film te maken. “Juist die transparantie en het niet wegschrikken voor de lelijke en pijnlijke kant van verslaving maakt deze film zo belangrijk.” De jury was ook te spreken over de visuele stijl, de vorm, de montage en de muziek. “Alles dient het grotere plaatje.”

De Filmprijs van de Stad Utrecht bestaat uit een geldbedrag van 7.500 euro en het beeld ‘de Gouden Berg’ van Noor Nuyten. Zij maakt sinds 2020 het beeld dat hoort bij de filmprijs. Voor de Gouden Berg heeft Nuyten vermalen defecte filmcamera’s en ander materiaal uit de filmwereld gebruikt. De kunstenaar heeft daar gerecycled 24-karaat goudstof aan toegevoegd.