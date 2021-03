Utrechtse galeriehouder Henk Logman overleden

Henk Logman was nog maar een groentje in de Utrechtse kunstwereld, maar in de korte tijd dat hij zijn galerie aan de Nobelstraat bestierde veroverde hij met zijn enthousiasme veel kunstvrienden.

En plotseling is Henk Logman, die zijn galerie in 2019 opende, er niet meer. Hij overleed jongst leden woensdag op 57-jarige leeftijd aan hartfalen. Gezien de reacties vanuit de Utrechtse kunstwereld laat hij iedereen met stomheid geslagen achter. In korte tijd zette hij zijn galerie, met zijn achternaam als logo, op de kaart. Hij was actief in de stichting Art Utrecht en zeer betrokken bij zijn buur Genootschap Kunstliefde.

Zijn kleurrijke galerie waar de deur altijd open stond kleurt nu diepzwart. Henk Logman zal in Utrecht worden gemist, niet in het minst door de kunstenaars die hij voor en tijdens de coronacrisis een podium gaf.

Marcel Gieling