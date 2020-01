Utrechtse Imme Gerritsen (13) speelt hoofdrol in bioscoopfilm Mees Kees

Honderdduizenden Nederlanders zagen de Utrechtse Imme Gerritsen (13) de afgelopen maanden op het bioscoopdoek. De acteur uit Vogelenbuurt speelt namelijk de rol van Tobias in de nieuwe film Mees Kees in de Wolken. Gerritsen: “Ik vind het acteren vooral tof omdat ik mijzelf in een andere rol kan plaatsen”.

De jonge acteur is al vanaf zijn derde levensjaar ingeschreven bij een castingbureau en speelde tot april vorig jaar vooral kleinere rollen in korte films en reclamespots. “Ik ben het acteren heel leuk blijven vinden en mocht vorig jaar uiteindelijk in mijn eerste grote film spelen”, vertelt Gerritsen.

Toen hij nog heel klein was acteerde hij nog weleens samen met tweelingbroer Sens, maar voor de nieuwe Mees Kees-film moest hij het op eigen houtje doen. “Via een oproep van een kindercastingbureau werd ik uitgenodigd om te laten zien wat ik kon. Na vier castingrondes heb ik de rol van Tobias gekregen.”

De film

Mees Kees in de Wolken gaat over de jonge leerling Tobias die te verlegen is om klasgenoot Hasna mee te vragen naar een groot schoolfeest. Mees Kees, gespeeld door Leendert de Ridder, kan hem daarbij niet helpen, want die probeert een meisje te ontwijken die hem een ballonvaart cadeau heeft gedaan. In de film gaat eigenlijk alles mis voor Tobias, die zijn meester met hoogtevrees hard nodig heeft.

Hoe hij zo goed kan acteren is voor Gerritsen lastig uit te leggen, hij volgt namelijk geen wekelijkse theater- of acteerlessen. “Het acteren heb ik eigenlijk vooral geleerd door veel ervaring op te doen op de set. Tijdens de opnames van Mees Kees legde regisseur Martijn Smits altijd uit hoe hij wilde dat ik de scène speelde.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Persoonlijk moment

De film was in een aantal weken vorig jaar opgenomen. Veel draaidagen vielen in het weekend of in vakanties, maar af en toe ook op schooldagen. Zijn school in Zeist werkte goed mee en gaf altijd toestemming. Een klasgenoot gaf op de dagen dat hij afwezig was het huiswerk door.

“Ik vind het acteren vooral tof omdat ik mijzelf in een andere rol kan plaatsen”, vertelt Gerritsen. Ter voorbereiding van de verschillende scènes kreeg hij altijd het script van de volgende draaidag mee naar huis. Samen met zijn ouders las hij vervolgens de tekst goed door. Alles uit het hoofd leren hoefde gelukkig niet en op de set kreeg de jonge Utrechter veel steun van regisseur Smits. “Vooral de scène op de kerktoren vond ik heel bijzonder om te spelen. Dat was een heel persoonlijk moment tussen Leendert de Ridder en ik.”

De film heeft inmiddels meer dan 250.000 bezoekers en draait de komende weken nog in diverse bioscopen. “Ik word tot nog toe niet herkend op straat, maar mijn vrienden vinden het bijzonder en leuk dat ik in de film speel. Of ik later als ik groot ben ook wil acteren? Ja eigenlijk wel, maar ik kijk hoe het loopt. Als het acteren zo door gaat, dan ga ik daarin mee!”