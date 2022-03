Utrechtse Kasteel de Haar in top 5 allermooiste kastelen van Nederland

Het Utrechtse Kasteel de Haar hoort bij de top 5 allermooiste kastelen van Nederland, nadat 25.000 ANWB-leden hun stem uitbrachten op hun favoriete kasteel. Op 6 juni, de Dag van het Kasteel, kiest de jury de uiteindelijke winnaar.

Ook het Zeeuwse Kasteel Westhove, Limburgse Kasteel Hoensbroek en de twee Gelderse Kasteel Huis Bergh en Kasteel Doorwerth horen bij de mooiste vijf. Het is nu aan de jury om de nummer één te bepalen.

Robert Quarles van Ufford van de Nederlandse Kastelenstichting, architectuurhistoricus en onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Jaap Evert Abrahamse en Marieke Haafkens van ANWB Eropuit en juryvoorzitter zullen de vijf kastelen beoordelen op criteria als ‘authenticiteit, ruimtelijke samenhang, levendigheid en recreatief karakter’.

‘Massaal gereageerd’

Begin dit jaar gingen de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed samen met de ANWB op zoek naar het mooiste kasteel van ons land. “Het verheugt ons dat massaal op de oproep is gereageerd”, zegt de Kastelenvereniging. “Dit laat zien dat er een groot draagvlak is voor het waarderen van kastelen en het omringende landschap.”

Kasteel de Haar was een van de vijftig genomineerden. “Alleen de nominatie al is een prachtige bekroning op al het harde werken van de afgelopen jaren door al onze medewerkers en vrijwilligers”, zei Cindy van der Schoot toen, hoofd Marketing en Programmering.

In 2001 begon een groot restauratietraject om het kasteel, de bijbehorende gebouwen, het park en de collectie in goede conditie te krijgen en te houden. Kasteel de Haar werd in ruim twintig jaar gerestaureerd.

