Utrechtse kunstenaar Derk Wessels overleden

De Utrechtse kunstenaar Derk Wessels is overleden. Derk werd ook wel een outsider art-kunstenaar genoemd, hij was een kunstenaar met een verstandelijke beperking. Zijn werk was te zien in verschillende musea en ook op straat in Utrecht.

Derk Wessels startte zijn kunstenaarsloopbaan bij Reinaerde op de Daalse Hoek in Maarsen, zo is te lezen in een memoriam over Wessels gepubliceerd op de website van de instelling. Vanaf 1992 maakte hij een groot oeuvre aan tekeningen, schilderijen en lino’s, waarbij het lijnenspel en gevoel voor kleur typerend zijn.

Hij had een solo tentoonstelling in het Centraal Museum, in 2018 verscheen er een boek over zijn werk en in dat jaar werd hij ook benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

“Naast het beeldend talent had Derk binnen het atelier een belangrijke positie, hij kon op zijn manier mensen met elkaar verbinden door zijn enthousiasme en goede humeur. Het kwam eigenlijk nooit voor dat Derk somber naar het atelier ging en door zijn aanstekelijk optimisme bepaalde hij mede de goede sfeer op het atelier. Derk werd door iedereen omarmd”, is te lezen in het memoriam.

Derk Wessels werd 51 jaar.