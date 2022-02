Utrechtse kunstenaar Leon Keer valt in de prijzen met muurschildering

De Utrechtse kunstenaar Leon Keer is met een muurschildering in Frankrijk de winnaar geworden van de Golden Street Art 2021-award. De prijsuitreiking wordt al jaren georganiseerd door een Franse website die muurschilderingen in het land verzamelt.

Het is het achtste jaar op rij dat de site met de naam Trompe-l’oeil de award uitreikt. Het werk ‘Kit de Secours’ maakte Leon Keer in 2021 tijdens het festival MX Arts Tour in Plougasnou.



Leon Keer vertelt: “De inspiratie voor dit werk ontstond ter plaatse. De kustlijn is hier prachtig en dat helpt als je het gevoel wilt creëren dat de schildering echt bij de plek hoort. Ik heb daarbij de helden van de kustwacht uitgelicht en geëerd door vier verschillende boten in mijn speelgoedpakket te stoppen. Al van kinds af aan bewonder ik mensen die zonder aarzelen eropuit gaan om diegenen te helpen die het nodig hebben.”

Utrechter Keer maakt wereldwijd veel street at. Hij is onder meer bekend van zijn 3D anamorfische stijl. Een van zijn werken in Utrecht is te zien op het Berlijnplein.

