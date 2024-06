Utrechtse kunstenaar Timber Sommerdijk maakt zijn eerste echte werk in eigen stad

In de schaduw van de Rabotoren aan de Croeselaan verrijst momenteel een nieuwe muurschildering. De maker en bedenker van het 14 meter hoge werk is Utrechter Timber Sommerdijk, en dit is de eerste keer dat hij een kunstwerk van dit formaat aflevert in zijn eigen stad.

Bij het maken van het ontwerp is Sommerdijk op het stadskantoor in gesprek gegaan met buurtbewoners. “Zij wisten veel over deze plek te vertellen en dan met name over de geschiedenis. Mensen van de gemeente, die ook bij ons aan tafel zitten, konden juist weer veel vertellen over alles wat hier in de toekomst gaat komen. In de muurschildering heb ik veel knipoogjes gemaakt die verwijzen naar de elementen die ik voorbij hoorde komen tijdens de gesprekken op het stadskantoor.”

Zo is in het kunstwerk bijvoorbeeld een hoefijzer te zien. “Dat verwijst naar de paardensport en veehandel die ooit op deze plek plaatsvonden. De vorm van een hoefijzer is ook een ‘U’ dat weer verwijst naar Utrecht.” Sommerdijk is momenteel de laatste handelingen aan het verrichten. “Later deze week is het werk helemaal af.”

Toffer dan het ontwerp

In totaal is de Utrechtse kunstenaar, die in 2021 afstudeerde aan de HKU, met hulp van vriend Peter Plumridge, ruim een week bezig geweest. Als het werk straks af is, is dit zijn eerste grote kunstwerk in Utrecht. “Ik heb al eerder iets vergelijkbaars gemaakt in Deventer, Eindhoven en Breda. Dit werk pakt overigens wel goed uit op zo’n grote muur. Het ziet er toffer uit dan het ontwerp op papier.”