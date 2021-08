Utrechtse kunstenaars: Anna van den Driest, flamboyante doorzetter heeft succes met unieke tassen

Ze maakte van de coronanood een deugd. Tijdens de lockdown en het verplichte thuiszitten kreeg Anna van den Driest het idee om handtassen en zonnebrillen een persoonlijke en unieke twist te geven. Haar label ‘Flamboyant’ zag een jaar geleden het levenslicht.

Anna van den Driest, derdejaars student aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten) in Utrecht was, net als haar studiegenoten, aan huis gebonden. Ze werd lichtelijk depri van het verplichte binnenblijven. Nu studeren, uitgaan en feesten onmogelijk waren besefte ze dat ze geluk niet buiten de deur, maar bij zichzelf moest vinden. Al van jongs af aan waren tekenen en schilderen haar grootste hobby’s en ogenschijnlijk vanuit het niets ontstond het idee om handtassen te gaan voorzien met een herkenbaar, maar steeds wisselend geschilderd kleurpatroon.

Het werd een spannende zoektocht naar een geschikte handtas en de juiste verf want die moest watervast en flexibel zijn en blijven. De tassen van haar keuze komen uit Spanje en zijn gemaakt van soepel kunstleer. Het is één model in zwart en wit met een schouderband. De verf die ze gebruikt is watervast en zo flexibel dat het een tassenleven overleeft. Het vlammende ontwerp bracht haar op het idee om de naam ‘Flamboyant’ aan haar product te geven. De studierichting aan de HKU, ‘Kunst en Economie’ komt haar bij de marketing van de tassen goed van pas.

Productie

Omdat het intensief handwerk is blijft de productie beperkt tot een twintig à dertig tassen per maand. Later dit jaar als haar studie weer begint zal de productie lager liggen. Ze start met het tekenen van het ontwerp op de tas. Daarbij laat ze haar tekenhand de vrije loop waardoor er nooit een gelijk ontwerp ontstaat. Daarna kiest ze twee verschillende kleuren uit die ze aanbrengt binnen het getekende ontwerp. Nadat de verf droog is wordt deze voorzien van een dunne, duurzame vloeistof die het best te omschrijven is als vloeibaar plastic. De tas en schildering blijven daardoor soepel.

Instagram ‘dropping’

Naast de tassen beschildert Anna ook de zijkanten van zonnebrillen met een eigen ontwerp. Zij maakt daarvoor gebruik van één merk zonnebril met brede zijkanten. Het is schilderwerk op de vierkante millimeter, maar het geeft de draagster een unieke bril. Om het label ‘Flamboyant’ compleet te maken beschildert Anna ook wegwerpaanstekers omdat vlammen de basis vormen van haar ontwerpen.

Na een voorzichtige start bleken haar ontwerpen al snel populair. Via Instagram heeft zij nu een groot aantal volgers. Door de beperkte productie is de vraag groter dan het aanbod. Pas als er tien tassen klaar zijn, houdt zij een zogenoemde ‘dropping’ op Instagram. Haar volgers stelt ze vooraf op de hoogte op welke dag en uur de ‘dropping’ plaatsvindt. Dat haar ontwerpen populair zijn blijkt uit het feit dat de tien tassen binnen een kwartier zijn verkocht. Anna van den Driest heeft blijkbaar goed opgelet tijdens de lessen marketing.

Doelgroep

Haar doelgroep, het spreekt bijna voor zich, bestaat uit jonge, vaak studerende of werkende meiden. Dit betekent dat het prijsniveau laag is voor een bewerkelijk en uniek product. Meiden die niet willen wachten op een volgende ‘dropping’ kunnen een tas bestellen en daarbij zelf de gewenste kleuren kiezen. Tassen, zonnebrillen en aanstekers worden tegen een kleine vergoeding als een cadeautje door Anna persoonlijk verzonden.

Voor verdere informatie ga naar ‘flamboyantlabel op Instagram.

Marcel Gieling