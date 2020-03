Utrechtse kunstenaars: bevlogen beeldenmaker Pinky Messchaert

Utrecht is rijk aan vele kunstenaars. Kunstkenner Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC portretten van deze makers.

Pinky Messchaert hakt niet in steen of hout, ook giet zij geen beelden in brons. Liever bouwt zij beelden op, vanuit het niets. Met gevonden en verzamelde, veelal ijzeren materialen, bouwt zij prachtige sculpturen.

Deze Utrechtse kunstenaar kwam in 1974 vanuit Amsterdam naar Utrecht om aan een studie aan de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) te beginnen. Zij werd in 1956 in Sukabumi, Indonesië geboren. Haar Indonesische vader was apotheker en werd door de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering de Phamarcie (KNMP) naar Indonesië gezonden. Pinky is na een oudere broer het tweede kind in het gezin, dat later wordt uitgebreid met een jonger zusje. In 1958 komt het gezin terug in Nederland en gaat in Amsterdam wonen.

Pinky kwam met hooggespannen verwachtingen naar de HKU, maar werd al snel teleurgesteld. Zij verwachtte niet alleen een vormgevende ontwikkeling door te maken, maar ook technieken en vaardigheden te leren die het mogelijk maken een beeld of object ook te kunnen realiseren. Ontwerpen is een ding, maar het ontwerp maken is ook iets. Aan dat laatste aspect werd tijdens haar studie aan de academie nauwelijks aandacht gegeven. “Hoe kan ik mijn ideeën verbeelden als ik de basistechnieken niet beheers?”, vraagt zij met regelmaat aan haar docenten. Met die basistechnieken bedoelt zij lassen, solderen, verbindingen in hout maken en zagen. Met hulp van de werkplaats assistent en anderen maakt zij zich die technieken eigen.

Het is 1979 als zij de academie met een diploma op zak verlaat. Ze is dan 23 jaar oud. Dan mag je je kunstenaar noemen, maar hoe werkt dat? Ook aan dat aspect werd destijds aan de HKU geen aandacht gegeven. In die tijd bestond de Beeldend Kunstenaars Regeling (BKR). Kunstenaars van 25 jaar en ouder kunnen daarvan gebruik maken door in ruil voor kunstwerken een inkomen genereren. Als Pinky 25 wordt kan ook zij gebruik maken van deze aantrekkelijke regeling. De door BKR-commissie aangekochte kunst werd door de betreffende gemeente verspreid onder semi-overheidsgebouwen zoals scholen en publieke gebouwen.

Na enkele buitenlandse studiereizen en veel museumbezoek betrekt zij in 1981 een woning annex atelier in de Hamburgerstraat 34. Haar eerste sculpturen maakt zij van hout, maar al snel voegt ze daar ijzeren elementen aan toe. Ze merkt dat het werken met ijzer en zijn constructieve mogelijkheden haar een grotere creatieve vrijheid geeft. Het werken met ijzer geeft haar een gevoel van vrijheid en plezier.

Het doet haar denken aan de meccanodoos waarmee zij in haar jeugd speelde en allerlei fantasie installaties bouwde. In haar atelier stapelen oude ijzeren voorwerpen zich op. Oude motoronderdelen, knalpijpen, een gedeukte benzinetank, een verroeste hark et cetera. Bedenk het en het ligt er. Pinky bezoekt sloperijen op zoek naar bruikbaar materiaal voor haar sculpturen. Ze krijgt een getraind oog, ze is kritisch en zeker niet alles wat roest komt door haar strenge selectie! In haar atelier is het altijd een gepuzzel, voor een beeld vormt krijgt. Het is een cyclus van veel handelingen. Er komt een slijptol aan te pas en een bolhamer en vijl. Dan wordt er gelast en/of gesoldeerd, het is een intensieve fase waarin de kunstenaar zoek naar een balans tussen essentie, vorm en uitvoering.

Hoewel zij voor zichzelf heel goed weet wat ze wil en kan, is zij naar de buitenwereld onzeker. Ze durft daarom niet goed te exposeren. Haar atelierwoning in de Hamburgerstraat is een voormalig winkelpand en heeft een grote etalage. Het duurt tot 1992 voor zij haar eerste sculptuur in haar mooie etalage plaatst. Nu drie decennia later is deze etalage een begrip geworden. Veel buurtbewoners, maar ook forensen op weg naar werk en moeders met kinderen op weg naar school, genieten dagelijks van het werk dat in de etalage staat. De ijzeren sculpturen die Messchaert opbouwt refereren vaak naar de dierenwereld, een roestige zeis wordt een zwanenvleugel en een riek de poten van een spin. Zij noemt zichzelf geen beeldhouwer maar een beeldopbouwer. Zij is zeker niet de enige kunstenaar die met oude materialen werkt, maar met haar creativiteit en ongebreidelde fantasie speelt zij zonder enige twijfel mee in de eredivisie van Europese beeldopbouwers.

In 2019 verscheen een oeuvre boek over haar werk. Bekijk hier meer van het werk van Messchaert.