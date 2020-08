Utrechtse kunstenaars: Cartoonist Willem Bentvelzen, gewoon poppetjes tekenen

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC-portretten over deze makers.

De kunstenaar en cartoonist Willem Bentvelzen werkt sinds 2005 onder zijn zelf gekozen pseudoniem Argibald. Een cartoonist speelt binnen de disciplines van het kunstenspectrum een belangrijke rol. Met een tekening kan hij op humoristische of absurdistische manier de maatschappij op de hak nemen, maar ook maatschappelijke misstanden aan de kaak stellen.

Willem Bentvelzen wordt in 1981 in Hengelo, Overijssel geboren. Op vierjarige leeftijd verhuist hij naar Zeist waar hij ook opgroeit. Zijn vader is bosbouwkundig ingenieur, zijn moeder onderwijzeres. Hij heeft een jongere broer Roeland die cameraman van beroep is. Willem tekent van jongs af aan en maakt tijdens zijn middelbare schoolopleiding aan het Jordan College in Zeist tekeningen voor de schoolkrant. Dat lijkt een logische opmaat naar een opleiding animatie aan Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Als hij zijn opleiding met succes heeft afgerond weet hij dat hij geen animator wil worden. Het maken van animatiefilms vraagt te veel tijd en concentratie. Hij richt zich op illustratietekeningen en het maken van cartoons. Met twee studiegenoten betrekt hij een atelier in Utrecht. In die periode besluit hij om onder het pseudoniem ‘Argibald’ te gaan werken. De samenwerking is van korte duur en hij gaat solo verder. Hij realiseert zich dat opdrachten niet komen aanwaaien en is daarom proactief om op eigen kracht illustratieopdrachten binnen te slepen. Dat lukt hem wonderwel. Hij komt de eerste jaren financieel goed door, geholpen door een bescheiden toelage van het Fonds Beeldende Kunsten. In de jaren die volgen ontwikkelt hij meer en meer een zeer persoonlijke stijl en kan hij zonder financiële steun zijn eigen broek ophouden.

Hij noemt zijn werk absurdistisch en dat is het ook. Het werk van zijn collega’s Gummbah en Kamagurka zijn een grote inspiratiebron geweest voor zijn huidige werk- en denkwijze. Zijn lijntekeningen tekent hij met een, ja ze bestaan nog, kroontjespen! Absurdisme gaat hand in hand met humor maar valt niet altijd bij iedereen in goede aarde! Religie in een tekening levert steevast een aantal boze brieven op van mensen die zich gekwetst voelen. Wat je met een paar lijnen uit een kroontjespen al niet teweeg kan brengen!

Willem Bentvelzen is een actief, maar ook innemend mens. Dit laatste zou zomaar een reden kunnen zijn dat hij veel opdrachten naar zich toetrekt, los van zijn kwaliteit natuurlijk. Hij werkt of heeft gewerkt voor het toonaangevende Belgische weekblad HUMO, De Leeuwarder Courant, Feyenoord Magazine, het magazine Illuster, Nieuwe Revue, Uitagenda Utrecht en nog veel meer. Daarnaast illustreerde hij de kinderboeken Opilopi en meneer en mevrouw Slons. Op dit moment werkt hij in opdracht van Utrecht Marketing, aan nieuwe illustraties voor de gemeentelijke stijlgids.

Zeven bundels

Het ontbreekt Willem Bentvelzen niet aan een zeker zakelijk inzicht. Van zijn getekende cartoons zijn inmiddels zeven bundels verschenen en hij geeft in eigen beheer ansichtkaarten uit. Zijn cartoons worden gedrukt op hoodies, T-shirts en tassen en worden in vijfenveertig winkels in Nederland en België verkocht. Deze merchandise stelt hem in staat onafhankelijk te blijven werken, voor een vrijdenkende kunstenaar een absolute voorwaarde.

De cartoons van Argibald worden vaak versterkt met een korte, geschreven ballontekst. Afhankelijk van zijn opdrachtgever zijn zijn tekeningen geladen met humor, soms met satire. Het kan ook een persiflage zijn op een actuele situatie. In opdracht van een krant is het veelal een politiek geladen spotprent. Een cartoonist moet dus van vele markten thuis zijn en snel op de actualiteit kunnen reageren. Dat laatste kan hem wel worden toevertrouwd. Zelf zegt hij daarover: “Ik vaar op mijn humor en zelfverzekerdheid om snel te kunnen reageren. Soms satirisch maar nooit kwetsend althans nooit als zodanig bedoeld.”

Een potje inkt, een ouderwetse kroontjespen en een vel papier is alles wat Willem Bentvelzen nodig heeft om zijn brood te verdienen. Dat hij dat met veel plezier doet is een prettige bijkomstigheid. Het lijkt zo simpel, gewoon poppetjes tekenen!