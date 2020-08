Utrechtse kunstenaars: Lars van den Sigtenhorst, kleurrijke domtorens

Als je in Utrecht geboren bent kan je onmogelijk om de Domtoren heen. Dat geldt ook voor Lars van den Sigtenhorst die onder het pseudoniem L-Tuziasm deze iconische toren al vele malen heeft geschilderd. Gelukkig beperkt hij zich niet tot de Dom. De verstedelijking is een belangrijke inspiratiebron voor deze Utrechtse schilder.

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC-portretten over deze makers.

Het is even oefenen om zijn zelfgekozen pseudoniem goed uit te spreken. L-Tuziasm komt voort uit de enthousiaste aard van Lars van den Sigtenhorst die in 1981 in Utrecht is geboren. Enthousiast is hij, niet alleen voor de schilderkunst, maar ook voor muziek. Dat laatste heeft Lars van zijn vader Niek geërfd die een bekend jazzpianist is. Lars groeit op in Utrecht in een gezin met twee kinderen, hij heeft een oudere broer. Na het behalen van zijn middelbareschooldiploma gaat hij niet zoals in de verwachting ligt naar de kunstacademie. In plaats daarvan organiseert hij kleinschalige evenementen en feestjes waar hij platen draait. Zijn enthousiasme is de opmaat voor zijn pseudoniem; L-Tuziasm.

Met die naam signeert hij ook zijn schilderijen, Lars is weliswaar autodidact, maar schildert al sinds zijn jeugd en heeft zijn schilderstalent steeds verder ontwikkeld. Dat hij talent heeft blijkt in 2010 als hij wordt uitgenodigd om een geschilderde bijdrage te leveren voor de zogenoemde Elephant Challenge. Kunstwerken van Nederlandse kunstenaars, onder wie ook Ans Markus en Corneille, worden tijdens een benefietavond geveild. De opbrengst is bedoeld om het leefgebied van olifanten te verbeteren. Het werk dat L-Tuziasm inbrengt wordt verkocht voor ruim zesduizend euro!

Centraal thema in zijn schilderijen zijn stadsgezichten. Wat hem daarin boeit is de strijd om ruimte in de stad. Zelf zegt hij daarover: “De strijd om ruimte duurt al eeuwen. De stad groeit, de natuur vervaagt, de stad groeit uit tot een metropool waardoor een nieuwe skyline ontstaat die lijkt opgebouwd uit vierkante blokjes. Daar ligt mijn focus.”

Zijn stadsgezichten laten geen specifieke stad zien, het kan overal zijn. Zijn composities ontstaan spontaan en kunnen tijdens het schildersproces veranderen. Als medium gebruikt hij acrylverf dat hij met snelle toetsen aanbrengt. Zijn werken krijgen geen titel omdat het een fictieve locatie betreft. Toch zien sommige kopers van zijn kleurrijke stadsgezichten gelijkenissen met hun eigen stad.

In de lik

Hij exposeert zijn schilderijen met regelmaat bij verschillende galeries in Utrecht. In 2018 nam hij deel aan de expositie ‘In de lik’, die werd gehouden in de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein. Als vervolg daarop wordt hij in 2019 als gastcurator uitgenodigd om de tentoonstelling “geflikt” vorm te geven. Ook deze expositie wordt gehouden in de gevangenis. Als autodidact kunstenaar heeft L-Tuziasm over de verkoop van zijn werken niets te klagen. Schilderijen van zijn hand zijn te vinden in Brussel, Barcelona, Philadelphia USA en natuurlijk in Utrecht en omgeving.

Als hij enige jaren geleden spontaan een Domtoren met kleurinkt op papier schildert en het resultaat op Facebook plaatst krijgt hij binnen vijf minuten de vraag of ie te koop is. Natuurlijk is het antwoord ja en zijn eerste Domtoren is verkocht. Ook de tweede versie vindt binnen een kwartier een nieuwe eigenaar. Dat brengt hem op het idee om een oplage te maken van 112 exemplaren. Dit ietwat vreemde aantal baseert hij op de hoogte van de toren, die is namelijk 112 meter. Jaarlijks maakt hij nu een aantal kleurrijke inkttekeningen van de Dom die allen snel van eigenaar verwisselen.

Het enthousiasme waarmee Lars zijn leven lijdt is terug te zien in zijn werk. Hij laat zijn kwasten her werk doen, spontaan zonder enige geremdheid. Zijn atelier bevindt zich in de Vlampijpateliers, een complex waar ongeveer vijftig kunstenaars onderdak vinden dat een keer per jaar een lang weekend de deuren opent voor publiek. Ook de deur van het atelier L-Tuziasm staat dan open voor geïnteresseerden. Op aanvraag is zijn atelier ook tussentijds te bezoeken. U bent gewaarschuwd, zijn enthousiasme is aanstekelijk en voor u het weet loopt u met een Domtoren zijn atelier weer uit!