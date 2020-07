Utrechtse kunstenaars: Maeve van Klaveren, portretten die je raken

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC portretten over deze makers.

Het portretteren van personen is door de eeuwen heen voor veel kunstenaars een uitdaging gebleken. Zo ook ook voor Maeve van Klaveren, die sinds vijf jaar in Utrecht woonachtig is. Zij tekent in opdracht intieme portretten op een manier die je raken! Oordeelt u zelf.

Maeve (spreek uit Meef) is in 1977 in Amsterdam geboren als tweede kind in een gezin met in totaal vijf kinderen. Haar vader is muzikant. Maeve tekent al vanaf zeer jonge leeftijd, maar van wie zij haar tekentalent heeft meegekregen is onduidelijk. Met zoveel talent denk je aan een opleiding aan een kunstacademie, maar in plaats daarvan kiest zij voor een vierjarige Hbo-opleiding aan de modeacademie in Amsterdam, waar tekenen wel een belangrijk bijvak is.

Kort nadat zij haar opleiding succesvol heeft afgesloten, leert Maeve de toonaangevende textielkunstenares Claudy Jongstra (*1963) kennen. Jongstra is dan al een ‘gearriveerd’ kunstenaar die tal van internationale opdrachten in haar portefeuille heeft. Maeve wordt haar creatief projectleider en zal dat dertien jaar blijven. In deze functie reist zij verschillende keren de wereld over om buitenlandse projecten te begeleiden. De ontwerpen van Jongstra hebben begeleiding nodig omdat het vaak grote expressieve textiele kunstwerken zijn. Maeve blijft tussen haar werk door tekenen en dat bevalt zo goed dat ze in 2015 besluit om zich als zelfstandig kunstenaar te vestigen. In dit jaar verhuist ze vanuit Amsterdam naar Utrecht.

Ze krijgt al snel portretopdrachten, voor haar tekeningen op papier gebruikt ze pastel, aquarel, potlood en houtskool. Haar portretten zijn realistisch, maar het is een realisme in overtreffende trap. Op subtiele wijze weet zij karaktertrekken van de geportretteerde vast te leggen. Daarover zegt zij zelf; ‘je moet kijken, intens kijken en uit een blik of pose de emotie trachten vast te leggen’.

Naast het portretteren in opdracht maakt zij veel vrij werk en daarbij vallen vooral haar getekende handen op. Iedereen die wel eens een poging tot tekenen heeft ondernomen, weet dat ‘handen’ een moeilijke tekendiscipline is. In de zeventiende- en achttiende eeuw huurden schilders van naam en faam vaak een andere, gespecialiseerde, schilder in. Die kregen dan de opdracht om een onderdeel dat zij zelf niet goed genoeg onder de knie hadden te schilderen. Ook om ‘handen’ te schilderen werd vaak een specialist ingehuurd of zelfs in dienst genomen.

Maeve zou zeker een goede kandidaat geweest zijn om als ‘huurling’ handen te schilderen. Met een scherp oog voor detail tekent en aquarelleert zij handen die ontroeren. Handen ineengevouwen, die omarmen, die strelen, die troosten! Handen die een eenzelfde emotie weergegeven als die we in haar portretten zien. Op haar website staan een paar prachtige werken die laten zien hoe ook alleen een hand emotie toont.

In de vijf jaar dat zij als zelfstandige werkzaam is, heeft ze op diverse plaatsen in Nederland geëxposeerd, waaronder in Museum de Fundatie in Zwolle. In de zojuist afgelopen expositie van Art Utrecht gehouden in de voormalige Broese boekhandel waren twee portretten van haar hand te zien. Eind juli exposeert zij haar werk bij de Werkspoorkade, mogelijk gemaakt door de Werkspoorkathedraal. Tijdens de lockdown kreeg zij het tot haar eigen verbazing druk. Via haar website verkocht ze goed en kreeg ze meer portretopdrachten. Waar een lockdown voor een kunstenaar al niet goed voor kan zijn!

Voor meer informatie zie haar website: www.maevevanklaveren.nl

Marcel Gieling