Utrechtse kunstenaars: Marco de Vente – verpleegkundig kunstenaar

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC portretten over deze makers.

Een wat vreemde titel hoor ik u denken, maar deze Utrechtse kunstenaar werd opgeleid als verpleegkundige. Een kunstopleiding lag na zijn middelbare schoolopleiding meer voor de hand, want al op zeer jonge leeftijd toonde hij een opvallend tekentalent. Het liep allemaal anders, maar daar heeft hij vrede mee. Hij is nu een verplegend kunstenaar!

Marco de Vente is in 1970 in Hilversum geboren, als eerste kind in een arbeidersgezin waarin later nog een zusje wordt geboren. Al snel na Marco’s geboorte verhuizen zijn ouders richting Utrecht. Zijn kunstzinnige talenten ontwikkelt hij kortstondig bij Nimeto, een kleinschalige mbo-vakschool in Utrecht, waar creatieve mensen een passende opleiding kunnen volgen. Door omstandigheden maakt hij deze opleiding niet af en besluit dan om een opleiding als verpleegkundige te gaan volgen. Dit betekent niet dat hij het schilderen links laat liggen, integendeel. Als autodidact ontwikkelt hij zich, naast zijn werk als verpleegkundige, tot een allround figuratief kunstenaar.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Drenthe

In 2002 besluit Marco met zijn gezin, hij is dan getrouwd en heeft drie kinderen, naar Drenthe te verhuizen. De stad Utrecht wordt het gezin iets te druk en in Drenthe hoopt men op iets meer rust. Bovendien is het landschap daar ook een spannende uitdaging voor Marco die graag plein-air schildert. Plein-air betekent in de natuur schilderen. Hij doet dit op kleine doeken die hij later thuis in zijn atelier verder uitwerkt. Ook in Drenthe werkt hij naast zijn kunstenaarschap als verpleegkundige. Dit geeft hem financiële vrijheid om te schilderen en tekenen zoals hij dat graag wil.

Om zich verder te ontwikkelen volgt hij in Groningen twee jaar een opleiding aan de Academie voor Klassieke Schilderkunst. Deze opleiding is opgezet door docenten die vinden dat de klassieke schilderkunst op de moderne kunstopleiding te weinig aandacht krijgt. Deze klassieke opleiding is voor Marco een leerzame aanvulling op zijn al aanwezige vaardigheden.

Terug naar Utrecht

In 2011 keert Marco met gezin terug naar Utrecht, Drenthe is hem, vooral in de winter, toch te rustig. Hij gaat werken in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Naast zijn schilderijen en tekeningen maakt hij grafiek, zoals etsen en hout- en linosneden. Voor zijn tekeningen gebruikt hij houtskool, krijt en inkt, voor zijn schilderijen gebruikt hij meerdere mediums als acryl- en olieverf. Zijn schilderijen worden opgemerkt door Rob Rademaker, eigenaar van een gelijknamige galerie in de Minrebroederstraat. Galerie Rademaker biedt hem meerdere keren een podium voor een solotentoonstelling en ook exposeert hij Utrechtse stadsgezichten in het stadhuis aan de Ganzenmarkt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

In zijn werk gaat hij uit van de zichtbare werkelijkheid. Voor zijn onderwerpen hoeft hij niet ver te reizen, Utrecht en omgeving bieden hem voldoende inspiratie. In vakantieperioden reist hij graag naar Normandië in Frankrijk waar hij plein-air schildert.

Covid-19

Zeer recentelijk vond hij ook inspiratie in zijn werkomgeving in het St. Antonius ziekenhuis. Naar aanleiding van het Covid-19 virus en bewondering voor zijn collega’s die tropenuren maken op de verschillende afdelingen, besluit hij hen te portretteren in isolatiekleding. In eerste instantie portretteerde hij de medewerkers van de Intensive Care van het St. Antonius, later ook verpleegkundigen van revalidatiecentrum De Hoogstraat. Hij schildert zijn collega’s in aquarel en gouache op groot formaat 100 x 70 cm. Het zijn indringende realistische portretten waarvan er een zestal zijn geëxposeerd in de centrale entree van het St. Antonius. Met de zojuist geopende bibliotheek op de Neude worden gesprekken gevoerd om daar, in de openbare ruimte, een aantal portretten te exposeren.

Marco de Vente is een bezig mens en integer kunstenaar die door zijn financiële onafhankelijkheid geen concessies hoeft te doen ten aanzien van zijn schilderkunst. Zijn werk is in oktober van dit jaar te bewonderen in Museum Hoge Woerd, een interactief museum gelegen in Leidsche Rijn en tijdens de jaarlijkse atelierroute die dit jaar vanwege Corona plaatsvindt in de weekenden van 11 en 18 oktober. En uiteraard op zijn website: www.marcodevente.nl