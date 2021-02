Utrechtse kunstenaars: Meike van Riel, creatieve doorzetter

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC-portretten over deze makers.

Net als al haar collega’s is ook Meike in haar inkomen geraakt door Covid-19. Ze heeft tijdelijk haar atelier aan de Concordiaweg moeten opzeggen, ze schildert nu in haar tot atelier omgebouwde woonkamer. ‘De nering naar de tering zetten’ heette dat vroeger.

Meike van Riel, is in 1978 in Utrecht geboren. Haar ouders werkten allebei, vader was directeur van een zorginstelling en moeder lerares aan een basisschool. Het is een vaak gehoord verhaal, Meike schilderde vanaf haar jeugd en wilde dolgraag naar de kunstacademie. Haar ouders zagen toch liever een opleiding met een beter financieel vooruitzicht dan dat van een kunstenaar. Cultureel management is het geworden, gevolgd door een studie rechten.

Ideaal nooit opgegeven

Naast haar studies volgde zij schilder- en tekencursussen en was vastbesloten om tegen het advies van haar ouders haar leven aan de kunst te wijden. De weg naar een zelfstandig kunstenaarschap was niet gemakkelijk, en lang. Een eigen stijl vinden, met welke verfsoorten wil ik schilderen, olie- of acrylverf, welke ondergrond, paneel of doek of misschien wel beide? Een academische kunstopleiding helpt een student antwoorden te vinden bij deze vragen. Als autodidact moet je dit soort zaken veelal zelf uitzoeken.

Je eerste schilderij verkopen

Meike van Riel heeft vaak op een houtje moeten bijten, een schilderij verkopen bleek moeilijker dan ze ooit had gedacht. Hoe vind je een galerie die jouw schilderijen wil promoten en verkopen, een plek om te exposeren? Het zijn zaken waar iedere startende kunstenaar tegenaan loopt en vaak zo frustreert dat menig jonge kunstenaar de handdoek in de ring gooit en een ander beroep kiest. Meike van Riel zette door. Ze plaatste haar schilderijen op verkoopsites als Saatchi Art, Exto en ‘Werk aan de muur’. Tot haar eigen verbazing werden er twee schilderijen via Saatchi Art verkocht aan een Amerikaanse kunstliefhebber. Dat bleek de opmaat in meer zelfvertrouwen.

Exposities

Haar eerste expositie werd in 2018 gehouden in de Amsterdamse galerie ‘Salon West’ gevestigd aan de Admiraal de Ruyterweg 9. Meike presenteerde daar schilderijen die waren geïnspireerd op de okerkleuren van de Grand Canyon in Arizona waar de Colorado-rivier de steile wanden miljoenen jaren heeft uitgehold. In ditzelfde jaar werd Meike uitgenodigd om deel te nemen aan het project ‘Colorfield Performances’ in Leeuwarden. Deze stad was in 2018 de culturele hoofdstad van Europa.

Het project liet kunstenaars panelen beschilderen, de panelen waren voor de buitenlucht geprepareerd zodat ze Nederlandse weersomstandigheden langere tijd konden weerstaan. Inmiddels hebben de schilderijen van Meike van Riel een permanente plek gevonden bij Galerie Article in Wijk bij Duurstede.

Abstractie

Meike van Riel schildert abstract in acryl- en olieverf. Tijdens haar cursussen is zij, zoals iedere jonge kunstenaar, begonnen met klassieke modelstudies. De figuratie heeft zij gaandeweg de jaren verlaten en is volledig abstract gaan schilderen. Ze schuwt het grote werk niet want bij voorkeur schildert zij op groet doeken van bijvoorbeeld twee bij twee meter. Zij gebruikt de ‘niet’ kleur als metafoor, wit staat voor het menszijn, de kleuren eromheen zijn geïnspireerd op gevoelens en emoties. Op haar website en webshop staat een keur aan schilderijen afgebeeld. De prijzen die variëren van 200 tot 1300 euro zullen niemand afschrikken.

Actieve promotie

Meike van Riel heeft goed begrepen dat de berg niet naar haar toekomt, maar dat zij zelf naar de berg moet als ze haar werk wil verkopen. Ze is actief op meerdere fronten. Ze heeft een webshop, haar werk is naast haar website te zien op YouTube en ze maakt regelmatig gebruik van Facebook om haar schilderijen te tonen. Ze nodigt geïnteresseerden van harte uit om na telefonische afspraak haar (thuis)atelier te bezoeken.