Utrechtse kunstenaars: Simon Uyterlinde, talent in de knop

Deze jonge Utrechtse kunstenaar, nog maar net afgestudeerd, valt regelmatig in de prijzen met zijn grafische ontwerpen. Het meest aansprekende is waarschijnlijk een art-poster dat hij in 2018 ontwierp voor het North Sea Jazz Festival. De zeefdruk van deze art-poster werd in een oplage van 150 exemplaren gedrukt en tijdens het festival binnen enkele dagen uitverkocht. Maar daar bleef het niet bij!

Simon Uyterlinde werd in 1993 geboren als oudste zoon in een gezin met drie kinderen. Hij heeft een jongere broer en zus. Zijn beide ouders zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Simons jeugd begon enigszins problematisch. Bij hem werd een lichte vorm van autisme geconstateerd en daarom volgde hij na de basisschool speciaal voortgezet onderwijs. Ieder nadeel heeft een voordeel (vrij naar Cruyff) want Simon blijkt zeer creatief te zijn. Hij doet toelatingsexamen bij het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU). Hij wordt aangenomen en kiest voor de richting grafische vormgeving. Dit betekent onder andere dat hij de grafische technieken eigen moet maken zoals etsen, hout- en linosneden, lithograferen en zeefdrukken. Nadat hij de opleiding aan het GLU succesvol afrondt, doet hij toelatingsexamen aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Hij wordt aangenomen en kiest dan ‘illustratie’ als studierichting.

Tijdens zijn vierjarige opleiding ontwikkelt Simon zich tot een veelzijdig en vooral talentvol illustrator waarbij zijn grafische vooropleiding goed van pas komt. Dit wordt duidelijk als hij in 2018 in competitie meedingt in een door het North Sea Jazz Festival uitgeschreven wedstrijd. De wedstrijdeisen zijn simpel: ontwerp een art-poster! Een vakjury met daarin namen die ertoe doen kiezen Simons ontwerp unaniem als beste. Het zet hem op de kaart, het is dan ook een bijzondere poster waar je niet aan voorbij kunt lopen zonder hem te zien.

De art-poster van Simon valt op bij meer mensen uit de kunstwereld. Zo ook bij het befaamde MOAM collectief in Amsterdam. Dit collectief biedt jonge (inter)nationale kunstenaars een platform om zich verder te ontwikkelen. Het collectief opereert op een internationaal niveau en krijgt in 2018 een opdracht van de poptempel Paradiso. In dat jaar viert Paradiso zijn vijftigjarig bestaan. De opdracht luidt een groepstentoonstelling te organiseren met als thema ‘Sex, Drugs & Rock ’n Roll’. Het MOAM collectief nodigt vijfentwintig jonge talenten uit om deel te nemen en zij krijgen de volledige vrijheid om het genoemde thema kunstzinnig uit te beelden. Simons’ naam staat eervol tussen de deelnemers.

Simon Uyterlinde studeert dit jaar af. Het ‘echte’ kunstenaarsleven staat voor de deur, zijn toekomst is ongewis, maar hoopvol. Hij laat zich niet leiden door Corona en werkeloosheid, hij blijft positief gestemd. Daar zijn ook wel redenen voor, want kortgeleden sloot hij een contract met een Nederlandse tassenfabrikant die Simons ontwerpen op hun tassen gaan printen. Ook uit de galeriewereld is er belangstelling. Een intentieverklaring voor een solo-expositie krijgt hij van de Moving Gallery, een in Utrecht relatief jonge, maar zeer actieve galerie. Maar Uyterlinde wil niet afhankelijk van anderen zijn, daarom organiseerde hij onlangs zelf in Rotterdam zijn eerste solotentoonstelling. Het spreekt voor zich dat hij zelf de uitnodiging voor zijn expositie ontwierp.

Een niet onbelangrijk aspect voor een jonge kunstenaar is marketing. Het is een moeilijk en onduidelijk terrein. Er wordt tegenwoordig op de kunstopleidingen wel enige aandacht aan het onderdeel marketing besteed, maar nog steeds onvoldoende. Hoe sluit je als creatieveling een goed contract af met een zakelijke partner? Wat is een redelijke prijs voor je ontwerp? Waar en bij wie vind je goede informatie over dit soort zaken? Het zijn deze besognes waar Simon nu mee te maken krijgt. Gelukkig is zijn broer jurist en zijn zus studeert International Business. Zij neemt de marketing van hem over zodat hij zich volledig op zijn ontwerpen kan richten.

Voor Simon Uyterlinde ligt een mooie toekomst in het verschiet. Hij stelt zich niet afwachtend op, maar zoekt actief naar wegen om zijn ontwerpen aan de man te brengen. Hij heeft inmiddels ook een alias waarmee hij zijn werk signeert, namelijk; Sibumski! Dat lijkt verdacht veel op een eerste stap naar professionele marketing. Bekijk meer op de website www.sibumski.com