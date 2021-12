Utrechtse kunstschilder Nico Heilijgers door jury gekozen om portret Jan van Zanen te maken

Kunstenaar Nico Heilijgers gaat een portret maken van oud-burgemeester Jan van Zanen. Het werk komt vervolgens in de eregalerij van het Utrechtse stadhuis te hangen, naast alle andere portretten van de voormalige burgemeesters.

In september deed de gemeente een open oproep aan alle Utrechtse kunstenaars om schetsen aan te leveren. In totaal werden veertig schilders, maar bijvoorbeeld ook fotografen, uitgenodigd voor een poseersessie met Van Zanen. Op basis daarvan konden zij schetsen aanleveren. Uiteindelijk is Heilijgers door een jury gekozen uit ongeveer vijftig kunstenaars die schetsontwerpen in hebben geleverd. Voor de opdracht is voor de kunstenaar een budget van 10.000 euro beschikbaar.

De jury bestond uit Laurie Cluitmans (onder meer conservator bij het Centraal Museum), Frank Koolen (studieleider HKU Fine Art) en Jan van Zanen. “Ik was al onder de indruk van de poseersessie met de kunstenaars en ik ben nu zeer geroerd door al deze inzendingen”, zegt Van Zanen.

Divers

De inzendingen waren volgens de gemeente erg divers: van (houtskool)tekeningen, schilderijen, foto’s, schetsen voor installaties tot aan sculpturen. Alle schetsontwerpen zijn op 19 november gepresenteerd aan de jury.

Heilijgers is een Utrechtse beeldend kunstenaar. Hij studeerde aan de Academie Minerva in Groningen. Inmiddels werkt hij al ruim 30 jaar als kunstschilder en had hij tentoonstellingen in verschillende musea zoals Het Drents Museum in Assen, het Stedelijk Museum Schiedam en het Centraal Museum in Utrecht.

Alle ingediende schetsontwerpen zijn van 2 tot 25 februari te zien in een expositie in het Stadhuis. Ook het kunstwerk van Heilijgers wordt in deze periode onthuld.