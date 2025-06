Utrechtse muzikant Beatle Hans overleden 

De Utrechtse Beatle Hans – ‘kleurrijk figuur uit de Utrechtse muziekscene van de jaren ‘80 en ‘90’ – is op 58-jarige leeftijd overleden. Beatle Hans is de bijnaam van de Utrechtse muzikant Hans de Korte en is vooral bekend als frontman van de band Beatle Hans and The Paisley Perverts.

Beatle Hans was begin dit jaar nog op tv, bij Drie voor twaalf. Hier vertelde hij onder andere dat hij regelmatig achter de draaitafel staat bij Café De Stad. Het café schrijft op Instagram “RIP Beatle Hans”. Beatle Hans overleed vorige week. Er was een uitvaart in besloten kring. In de loop van volgende week is er een samenkomst in Café De Stad. Het café maakt hier binnenkort meer over bekend via Instagram.

Ook Joris Linssen staat stil bij het overlijden van Beatle Hans. Op Instagram schrijft hij: “RIP Beatle Hans, een van de meest kleurrijke figuren uit de Utrechtse muziekscene van de jaren ‘80 en ‘90, is niet meer.”

Beatle Hans and The Paisley maakte deel uit van de Utrechtse rockscene en stond bekend om hun energieke optredens en een knipoog naar de muziek en stijl van The Beatles.