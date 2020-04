Utrechtse muzikanten missen België nu grenzen dicht zijn en maken een lied

Drie Utrechtse muzikanten hebben een lied gemaakt over het feit dat ze vanwege de coronacrisis niet meer naar België kunnen reizen. De mannen zeggen in het nummer, dat met een knipoog is gemaakt, nu veel dingen te missen zoals pralines, Jacques Brel, Belgisch bier en Goedele Liekens.

Twan Kuijper is de bedenker van het lied. Zijn tante woont in België en vanwege de gesloten grenzen kan zij haar familie in Nederland nu tijdelijk niet meer zien. Kuijper wilde er een nummer over maken en benaderde zijn vrienden Sam Haug en Gerard Fokkema.

Uiteindelijk hebben de drie muzikanten er het lied Komen België Niet In van gemaakt. In het nummer worden allerlei Belgische specialiteiten opgesomd die de heren nu even moeten missen.

Videoclip

De videclip is opgenomen op de Van Vollenhovenlaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. “We moesten naar buiten om de clip op te nemen maar omdat we nergens naartoe konden hebben we dat maar voor de deur gedaan. Wel met 1,5 meter afstand tussen elkaar”, zegt Fokkema.

De muzikanten die alle drie een opleiding aan het conservatorium hebben gevolgd hebben veel reacties op het nummer gekregen, ook van Belgen. “Wij hopen dat Belgische muzikanten nu een Nederlandse versie gaan maken. De melodie van ons nummer is gebaseerd op het volkslied van de Belgen en het zou leuk zijn als zij dat op de melodie van het Wilhelmus doen”, zegt Fokkema.

Bekijk de videoclip van ‘Komen België Niet In’ onder dit bericht.