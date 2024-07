Utrechtse orkesten laten uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van zich horen in het stadhuis

Uit protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op amateurkunst lieten drie orkesten uit Utrecht woensdagochtend van zich horen in het stadhuis. In de centrale hal speelden de muzikanten drie nummers, waarmee zij hun emoties over wilden brengen op het college van B&W en de gemeenteraadsleden.

Harmonieorkest De Bazuin uit Utrecht, Harmonieorkest De Bazuin uit De Meern en Straatorkest De Tegenwind waren van plan voor de ingang van het stadhuis te spelen, maar omdat het regende mochten zij dat in de centrale hal doen. De muzikanten trapten af met de Dodenmars van Frédéric Chopin.

“Is de amateurkunst met deze bezuinigingen ten dode opgeschreven? Wordt zij het slachtoffer van financieel wanbeheer en megaprojecten die het aanzien van de stad moeten vergroten”, vragen de orkesten zich af.

Trots

Verder stond het partizanenlied Bella Ciao op het repertoire. “Omdat we in actie komen tegen het wegbezuinigen van de amateurkunst van, voor en door de gewone mensen uit de stad.” Tot slot speelden de orkestleden Utereg Me Stadsie. “Want wij zijn Utrecht en trots op onze stad!”

Het college gaf eerder aan ‘stevige en pijnlijke’ maatregelen te moeten nemen om het huishoudboekje van de stad weer op orde te brengen. Een van die voorgenomen bezuinigingen is stoppen met de basissubsidie voor amateurkunst.

Happy few

“Deze subsidie is van levensbelang voor het voortbestaan van amateurgroepen. Nog te meer om alle jongeren laagdrempelig kennis te laten maken met blaasmuziek, zang en dans. Straks is muziek alleen nog weggelegd voor de happy few die het kunnen betalen.”

Direct na het optreden van de orkesten begon in hetzelfde stadhuis een vergadering van de gemeenteraad, waar onder meer over de voorgenomen plannen werd gesproken. Of de volksvertegenwoordigers nu radicaal anders tegen het onderwerp aankijken valt te betwijfelen, maar de gemoedstoestand zal ongetwijfeld iets zijn opgekrikt toen zij vanuit de regen het stadhuis binnenkwamen en werden verrast door de muziek.