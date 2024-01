Utrechtse partijen vragen om publieksactie bij opening Domtoren, wethouder bekijkt opties

De helft van de fracties in de Utrechtse gemeenteraad heeft gisteren gevraagd om een publieksactie als de Dom weer uit de steigers is. Met die actie willen de PvdA, D66, CDA, Studenten & Starter, GroenLinks, ChristenUnie, UtrechtNu! en Horizon ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Utrechters de Domtoren na de restauratie kunnen bezoeken. Wethouder Dennis de Vries zegt te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.

Het liefst zouden de fracties zien dat alle Utrechters in 2024 de gerestaureerde Dom op kunnen. “We beseffen dat de middelen schaars zijn en er bezuinigd moet worden en dat wat we vragen geld kost. Tegelijkertijd hopen we dat er een manier is om de heropening van de Dom een feest van alle Utrechters te laten zijn.”

Wethouder Dennis de Vries gaat in gesprek met Stichting Utrecht Marketing en Stichting Utrechts EigenDom over de mogelijkheden van een publieksactie, “ook binnen de beperkte beschikbare middelen”.

“Het uitgangspunt van het feestje dat we gaan vieren met elkaar, is natuurlijk dat het voor alle Utrechters is. Dus ook voor Utrechters met een lager inkomen”, zegt De Vries.

30.000 euro te weinig

In het project voor de restauratie is volgens de wethouder al een budget van 30.000 euro opgenomen “voor de oplevering en dus het feestje van het project”. Wel zegt hij dat die 30.000 euro nog te weinig is voor de feestplannen die er op dit moment zijn. “We zijn nu aan het kijken hoe we daar extra middelen voor kunnen ophalen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat we een heel mooi feest organiseren voor iedereen in deze stad.”

De wethouder geeft aan dat het nu nog niet duidelijk is er of er geld overblijft na het restauratieproject. Dat is pas duidelijk bij de afronding en na de heropening van de Dom, zegt hij. “Als er middelen over zouden zijn, komt dat qua tijdsplanning niet uit.”