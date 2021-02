Utrechtse partijen willen ook noodsteun voor clubcultuur, galeries en boekhandels

De Utrechtse raadspartijen D66, Student & Starter, PvdA en GroenLinks willen dat de gemeente Utrecht gaat onderzoeken of ook culturele bedrijven met een winstoogmerk in aanmerking kunnen komen voor noodsteun vanwege de coronacrisis. Daaronder vallen onder meer de nachtclubs, galeries en boekhandels in de stad.

In schriftelijke vragen aan het college schrijven de vier partijen te begrijpen dat het steunen van culturele organisaties met een winstoogmerk ingewikkeld is. Er zou dan bijvoorbeeld goed afgebakend moeten worden welk bedrijf wel en welk bedrijf niet in aanmerking komt voor steun.

Toch hopen de partijen dat het college de mogelijkheden wil onderzoeken. “Nachtclubs kwijnen weg, galeries dreigen kopje onder te gaan en ook boekhandels hebben het loodzwaar.”

Clubcultuur en galeries

De raadspartijen denken onder meer aan het steunen van de clubcultuur, nu een steunpakket vanuit het Rijk nog altijd uitblijft. Het college zou steun aan de clubcultuur volgens de partijen kunnen baseren op de hoeveelheid en kwaliteit van samenwerkingen met culturele organisaties die de gemeente wél subsidieert.

Ook galeries in de stad zijn dicht en hebben het daardoor zwaar. Volgens de partijen die de vragen indienden zijn galeries al geholpen met een projectsubsidie vanuit het noodsteunpakket. Zo kunnen ze, zodra de deuren weer open mogen, doorgaan met het maken van exposities. De gemeente zou dan dus de activiteit steunen en niet de onderneming.

Boekhandels

Tot slot hopen de politieke partijen dat het college wil kijken naar de boekhandels. “Zij zijn voor de literaire wereld cruciaal en dat zijn ze ook voor onze Utrechtse ambitie om meer mensen aan het lezen te krijgen.”

De partijen willen graag dat het college in gesprek gaat met Utrechts Boekhandelsoverleg om te kijken in welke vorm de boekhandels steun zouden kunnen gebruiken.