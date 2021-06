Utrechtse raad maakt geld vrij voor nieuw ventilatiesysteem TivoliVredenburg

De Utrechtse gemeenteraad gaat geld vrijmaken voor een nieuw ventilatiesysteem in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Het college van B&W vroeg de raad in mei om geld vrij te maken voor de verbouwing en dat is dus gebeurd.

Het ventileren van gebouwen krijgt sinds de zomer extra aandacht, omdat ventilatie kan helpen bij het voorkomen van besmettingen. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar hoe het in haar eigen gebouwen met de ventilatie gesteld is. Daaruit kwam de Grote Zaal van TivoliVredenburg naar voren als risicogeval.

Zonder aanpassingen zou slechts een deel van de zaal gebruikt kunnen worden. De gemeente wil dat voorkomen, onder meer omdat de culturele sector het vanwege de coronacrisis al erg zwaar heeft.

De Utrechtse gemeenteraad heeft besloten mee te gaan in de redenering van het college en stemde unaniem voor het raadsbesluit. Daarmee wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de ventilatie in de Grote Zaal. Om hoeveel geld het precies gaat, is voorlopig niet duidelijk.

Zomer

De werkzaamheden die gedaan moeten worden voor het plaatsen van het nieuwe systeem gebeuren in de zomer, zodat alles in september weer gereed is voor het publiek. In totaal wordt er zo’n zes weken voor uitgetrokken.