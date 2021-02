Utrechtse schrijver Marieke Lucas Rijneveld ziet na ophef af van vertaling inauguratiegedicht

De Utrechtse schrijver Marieke Lucas Rijneveld heeft besloten het inauguratiegedicht van de Amerikaanse Amanda Gorman niet te vertalen. Toen het nieuws bekend werd ontstond ophef omdat sommigen zich afvroegen waarom een wit persoon de vertaling op zich zou nemen.

Gorman is een jonge zwarte vrouw. Tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden droeg zij het gedicht ‘The Hill We Climb’ voor, dat veel hoge ogen gooide. Na dit moment was er wereldwijd veel belangstelling voor het werk van Gorman.

Meulenhoff

Uitgeverij Meulenhoff wilde het gedicht naar het Nederlands vertalen en had daarover een afspraak gemaakt met Gorman en haar team. Zij stelden volgens Meulenhoff van meet af aan duidelijke eisen aan alle vertalers van haar poëzie.

“Het moest iemand zijn met een heel persoonlijke verwantschap met het werk van Gorman, ook qua stijl en toon. Amanda Gorman en Marieke Lucas Rijneveld ontvingen beiden op jonge leeftijd internationale erkenning voor hun werk. Daarnaast zijn ze beiden niet bang om zich uit te spreken. Rijneveld maakt zaken als gendergelijkheid en mentale weerbaarheid bespreekbaar en we herkennen in haar de passie en strijd voor een inclusieve samenleving”, is te lezen in een reactie van Meulenhoff.

Uitgeverij Meulenhoff over Marieke Lucas Rijneveld als vertaler van de poëzie van Amanda Gorman.

Gorman en haar team reageerde positief op het voorstel van de Nederlandse uitgeverij. “Dat was voor ons de bevestiging dat we in Marieke Lucas Rijneveld de ideale vertaler hadden gevonden.”

Geschrokken

Maar uiteindelijk besloot de Utrechtse schrijver vrijdagmiddag om de opdracht terug te geven. “Ik ben geschrokken van de ophef rond mijn betrokkenheid bij de verspreiding van de boodschap van Amanda Gorman en ik heb begrip voor de mensen die zich gekwetst voelen door de keuze van Meulenhoff om mijn te vragen.”

Het team van Gorman zou al aan Rijneveld hebben laten weten dat ze nog steeds achter de keuze van Meulenhoff staat. Tot slot zegt Rijneveld in een reactie: “Ik wens alsnog dat haar gedachtegoed zoveel mogelijk lezers bereikt en meerdere harten doet openen.”

