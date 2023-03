Utrechtse schrijver Pim Lammers genomineerd voor Woutertje Pieterse Prijs 2023

De Utrechtse schrijver Pim Lammers is met zijn bundel ‘Ik denk dat ik ontvoerd ben’ genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs 2023, een prijs voor het beste Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. “Deze meerstemmige bundel vormt een pleidooi voor diversiteit en een warm bad voor eenieder die op zoek is naar zichzelf”, aldus de jury.

Ik denk dat ik ontvoerd ben is het poëziedebuut van Lammers en gaat over de band tussen broers, zussen, vaders moeders, opa’s, oma’s, ooms en tantes. “Over traditionele of juist heel moderne families. Over de gesprekken die je hebt tijdens het eten. Over een tante die geen man is maar ook geen vrouw. Over racen met je oom in een rolstoel. Maar ook over stiekem verliefd zijn of over een oudere broer die ineens de deur van de badkamer voor je neus op slot doet”, is te lezen op de website van de Woutertje Pieterse Prijs.

De jury is onder meer te spreken over de ‘jeugdige vertelstem’ en het ontbreken van stereotypes. “De gevoelige, kleurrijke illustraties laten volop ruimte voor verbeelding.”

Bedreigingen

Lammers kwam eerder ook al in het nieuws nadat hij doosbedreigingen ontving vanwege een verhaal uit 2015 over een relatie tussen een tienerjongen en een trainer. Hij werd dit jaar door het CPNB gekozen als schrijver voor het Kinderboekenweekgedicht, maar de schrijver besloot zich vanwege de bedreigingen terug te trekken.

De Woutertje Pieterse Prijs bestaat al sinds 1988. De jury beoordeelt het volledige aanbod aan kinder- en jeugdboeken dat vorig jaar verscheen. De winnaar wordt op 8 april bekendgemaakt. Bekijk hier welke schrijvers tot nu toe nog meer genomineerd zijn.