Utrechtse schrijver Pim Lammers trekt zich na doodsbedreigingen terug als schrijver van Kinderboekenweekgedicht

De Utrechtse schrijver Pim Lammers (29) heeft besloten zich terug te trekken als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht. Lammers kreeg afgelopen dagen doodsbedreigingen naar aanleiding van een verhaal dat hij in 2015 schreef.

Het CPNB, de organisatie achter de Kinderboekenweek, koos Pim Lammers als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht vanwege de kinderboeken die hij schreef. “Zijn kinderboeken gaan over een zeer actueel thema: als kind jezelf kunnen zijn”, liet het CPNB weten.

Na deze keuze van het CPNB kwam op sociale media kritiek op een verhaal voor volwassenen dat Lammers in 2015 schreef. Het verhaal ‘De trainer’, dat gaat over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer, leidde tot boze reacties en doodsbedreigingen aan het adres van de schrijver. Lammers werd onder meer een ‘pedofilie-activist’ genoemd. Actiegroep Gezin in Gevaar startte een petitie en Wybren van Haga stelde Kamervragen.

De doodsbedreigingen hebben Lammers dit weekend doen besluiten om zich terug te trekken als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht. “Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard”, zegt Lammers tegen het CPNB. “De aantijgingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan. De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken.”

Literaire vrijheid onder druk

Het CPNB laat weten: “We hebben met grote verontwaardiging en ontzetting kennisgenomen van de bedreigingen en vinden het verschrikkelijk dat een auteur aangevallen wordt. De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs.”

Staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu noemt doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers, kunstenaars en makers ‘onacceptabel’. “Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Het gemak waarmee mensen vanachter hun scherm aanklager en rechter spelen, is zorgelijk en schadelijk.”