Utrechtse schrijvers Falun Ellie Koos, Arja Mari en Max Urai krijgen dit jaar literatuurbeurs C.C.S. Cronestipendia

De gemeente Utrecht geeft de C.C.S. Cronestipendia 2023 aan de Utrechtse schrijvers Falun Ellie Koos, Arja Mari en Max Urai. Deze beurs van 3.000 euro wordt jaarlijks uitgereikt aan veelbelovende Utrechtse auteurs, die het geld mogen gebruiken om een volgende publicatie te kunnen doen.

De C.C.S. Cronestipendia zijn vernoemd naar de Utrechtse schrijver C.C.S. Crone (1914 – 1951). De prijs is bedoeld voor beloftevolle schrijvers uit Utrecht, die zo geholpen worden om zich verder te ontwikkelen en nieuw werk te publiceren. Alleen schrijvers die in Utrecht wonen, een contract hebben met een erkende uitgeverij en maximaal drie boeken hebben gepubliceerd komen in aanmerking.

De jury kreeg dit jaar 35 inzendingen. “Een aantal inzendingen sprong er meteen uit vanwege de verrassende toevoeging die de auteurs vormen op de actuele Nederlandse fictie: in vertelstem, in thematiek, in genre. Het ontwikkelen van zo’n eigen, onderscheidend geluid vergt naast talent en lef vooral ook tijd”, zegt de jury over de inzendingen. De jury bestond dit jaar uit Femke Essink (letterkundige en literatuurcriticus), Daphne Huisden (auteur en schrijfdocent) en Marjolijn Hof (kinderboekenauteur en schrijfdocent). Falun Ellie Koos, Arja Mari en Max Urai zijn dus als winnaars uit de bus gekomen.

De schrijvers

Koos is schrijver en filmmaker en werkt momenteel aan diens debuutroman. “Koos bewaart het evenwicht tussen het rauwe en het gevoelige, vervalt nergens in vals sentiment en omzeilt behendig de valkuilen van het cliché”, aldus de jury. De jury veerde naar eigen zeggen vooral op van de manier waarop Koos grappig durft te zijn in wrange situaties

Mari is journalist, columnist en historica. Ook zij is bezig met haar debuutroman. De jury: “Via een persoonlijke geschiedenis onderzoekt Mari prangende hedendaagse thema’s waar ze zich voor haar journalistiek werk ook in verdiept: migratie en integratie, wantrouwen en vertrouwen, beeldvorming en desinformatie en de verhouding tussen Oost- en West-Europa. Daarbij blinkt haar aanpak uit in helderheid en psychologisch inzicht.”

Urai is schrijver en programmamaker. “Hoewel science fiction in de Nederlandse literatuur maar langzaam voet aan de grond krijgt waagt Max Urai zich er wél aan en hij doet dat op overtuigende wijze. Zijn proza kookt bijna over van de ideeën, die verraden dat hij een conceptueel en kritisch denker is”, zegt de jury over zijn werk.

De drie winnaars krijgen hun prijs op 30 september uit handen van wethouder Eva Oosters. De uitreiking is onderdeel van het Internationaal Literatuur Festival Utrecht (ILFU) dat plaatsvindt van 23 september tot en met 7 oktober.