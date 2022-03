Utrechtse stadsopera ‘Trijn’ komt in juni naar TivoliVredenburg

Utrecht krijgt een eigen opera voor haar 900ste verjaardag. ’Trijn’, een verhaal over de Utrechtse verzetsvrouw Trijn van Leemput, wordt in juni van dit jaar vier keer opgevoerd in de Grote Zaal van TivoliVredenburg.

Het is Trijn van Leemput die in 1577 met een groep vrouwen Kasteel Vredenburg bestormt, wat uiteindelijk leidt tot de sloop ervan. Met het afbreken van de dwangburcht wordt de stad weer echt van de Utrechters, na een periode van bezetting. Het opera speelt zich af op min of meer dezelfde plek als de bestorming.

“Een perfect voorbeeld van een dramatische context waarvoor ik met veel liefde nieuwe muziek heb geschreven”, aldus componist Bob Zimmerman. Hij en nog ruim 200 musici, zangers, acteurs en dansers uit heel Utrecht zijn betrokken bij het opera.

Cast en crew

Het Klein OperaKoor, professionele solisten, musici van het Utrechtsch Studenten Concert en nog vele anderen doen mee aan het Utrechtse stuk dat zo’n twee en half uur gaat duren. De titelrol van Trijn is voor mezzosopraan Karin Strobos. Na haar grote doorbraak in 2011 zong ze bij verschillende topgezelschappen.

Naast componist Bob Zimmerman werken ook librettist Ruben van Gogh, regisseur Jeroen Lopes Cardozo en dirigent Roel Vogel mee aan de creatie en uitvoeringen van het stuk.

Kaarten

Op 12 juni beginnen de artiesten met een try-out van het opera. Daarna volgt er een voorstelling op 18 juni. Op 19 juni zijn er nog twee uitvoeringen te bewonderen. De kaartverkoop is inmiddels gestart.