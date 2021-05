Utrechtse Stefania Liberakakis door naar finale Eurovisie Songfestival

De in Utrecht geboren Stefania Liberakakis heeft voor Griekenland de finale van het Eurovisie Songfestival bereikt. Met het opzwepende nummer Last Dance kon ze op een groot applaus rekenen in de halve finale.

De achttienjarige Stefanie werkt via The Voice Kids, Kinderen voor Kinderen en het Junior Songfestival al jaren aan haar carrière als artiest. Ze is in Utrecht geboren maar is van Griekse afkomst, daarom komt ze voor dat land uit tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

Haar optreden in paars glitterpak in de halve finale kon op veel lovende reacties rekenen. Zaterdag is de finale van het liedjesfestival. In totaal strijden er nog 26 landen om de winst.