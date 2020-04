Utrechtse Studenten Big Band begint podcast over jazz: eerste aflevering hier te luisteren

De Utrechtste Studenten Big Band (USBB) is een podcast over Jazz begonnen. Onder de noemer USBB: de Podcast geven de initiatiefnemers Melle Meijer en Annegreet Silvius een kijkje in de (studenten)jazz wereld.

Omdat optreden en repeteren vanwege de coronamaatregelen even niet tot de mogelijkheden behoort zijn de muzikanten op zoek gegaan naar andere manieren van vermaak. Hieruit is het idee van de podcast ontstaan.

In de eerste aflevering bellen de studenten in de rubriek USBB Beroemt met zangeres Shirma Rouse. Aan haar wordt gevraagd hoe zij deze periode doorkomt. “Al mijn optredens zijn gecanceld, dus ik ben vooral bezig met dingen waar ik normaal niet aan toe kom.”

Ze werkt aan een nieuwe plaat en een kookboek vol ‘soulfood’. “Ik probeer veel content te maken, mensen zijn in deze tijd toe aan wat muziek.” Annegreet vraagt is benieuwd welke muziek Shirma op het moment veel luistert. “Eigenlijk vrij weinig. Ik geniet intens van de stilte. Normaal ben ik vijf tot zes dagen per week bezig met muziek. Het is nu heerlijk om gewoon een boek te lezen.”

Trompettist

Aflevering twee is in de maak. Hierin wordt onder andere Jan van Duikeren – volgens het USBB een van de beste jazztrompettisten van Nederland – geïnterviewd. Alle afleveringen worden geüpload op Spotify.

De eerste aflevering is onder te bericht te beluisteren.