Utrechtse studenten organiseren na zeven jaar afwezigheid weer IBB Fest

Een aantal Utrechtse studenten die aan de Ina Boudier-Bakkerlaan wonen gaan na zeven jaar weer een IBB Fest organiseren. De organisatie achter het festival ging in 2018 failliet, maar wordt nu dus nieuw leven ingeblazen.

Sinds 2010 werd op het studentencomplex IBB in Utrecht het IBB Fest georganiseerd, maar de organisatie kampte met geldproblemen. De stichting die het festival organiseerde ging daardoor in 2018 failliet, waardoor er na acht edities een eind kwam aan het IBB Fest. Nu, zeven jaar later, is er een groep studenten die het IBB Fest terug wil brengen. Dat moet gaan gebeuren op zaterdag 7 september.

Het IBB Fest is een eendaags cultureel festival dat draait op vrijwilligers. Er zijn verschillende podia en op het programma staan onder meer livemuziek, dj’s, theater, dans en beeldende kunst. Festivalgangers kunnen bij barren en foodtrucks terecht voor eten en drinken.

Liefde voor de IBB

Het festival wordt georganiseerd door tien studenten die zelf in het complex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan wonen, naar eigen zeggen uit liefde voor de IBB en de stad. De studenten willen graag een podium bieden aan jong, divers en lokaal talent, maar er staan ook meer gevestigde namen op het programma. Er zijn al verschillende namen aangekondigd, waaronder de bands Yung Internet, Broken Brass en I Am Designer.

Het festival is oorspronkelijk georganiseerd voor en door bewoners van de IBB, maar iedereen die 18 jaar of ouder is, is welkom. De studenten die het festival organiseren hopen hiermee de verbinding tussen de bewoners van het studentencomplex en de rest van de wijk te bevorderen. Het festival is op zaterdag 7 september van 15.00 tot 23.00 uur en is gratis toegankelijk.