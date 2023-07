Utrechtse theatermaker haalt met voorstelling 100.000 euro aan ‘overtollig kapitaal’ op  

Met de voorstelling Goed goud geld heeft theatermaker Greg Nottrot 101.332,80 euro opgehaald bij zijn publiek. Nottrot is artistiek leider van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) en speelde de voorstelling op Terschelling en in Utrecht. Het geld gaat hij gebruiken voor een volgend project getiteld De Kapitalisten.

De theatermaker was opzoek naar overtollig kapitaal, geld dat zijn publiek overhad en kon missen. Want volgens Nottrot is er geld genoeg in de wereld, maar is het niet eerlijk verdeeld. Met die vraag wist hij dus meer dan 100.000 euro op te halen. Goed goud geld ging over het ongemak en de noodzaak van geld. Nottrot confronteerde het publiek met de complexiteit en ethische dilemma’s die gepaard gaan met geld.

De productie werd met lof ontvangen door zowel de pers als het publiek en speelt in op het gevoel dat er ‘iets moet veranderen’. Goed goud geld was te zien op Oerol Festival en op het Berlijnplein in Utrecht.

In 2025 staat het vervolg van dit theaterproject gepland. Het opgehaalde overtollige kapitaal is het startkapitaal voor De Kapitalisten, waarmee het NUT op Oerol Festival 2025 een ‘wereld reddende productie’ gaat neerzetten.