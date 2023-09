Utrechtse theatermakers winnen belangrijke theaterprijs met jeugdvoorstelling POPpulisme

Het Utrechtse theatergezelschap Het Filiaal heeft met hun voorstelling POPpulisme de Gouden Krekel gewonnen. De Gouden Krekels worden jaarlijks uitgereikt voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie en -prestatie. Het Filiaal krijgt de prijs voor de bijzonderste productie.

De Krekels worden sinds 2005 jaarlijks uitgereikt en Het Filiaal won al meerdere Zilveren Krekels. In juni kreeg Het Filiaal samen met zes andere jeugdtheatergezelschappen ook nog een Zilveren Krekel, voor de meest indrukwekkende productie in het jeugdtheater.

De zeven gezelschappen die een Zilveren Krekel wonnen, waren daarmee ook genomineerd voor een Gouden Krekel. Die prijs gaat dus naar de Utrechtse theatermakers van Het Filiaal, voor hun voorstelling POPpulisme. “‘Het Filiaal maakt met deze voorstelling een ongekend actuele voorstelling, waar ouders en hun kinderen hopelijk nog lang over door zullen praten”, zei de jury.

Voorstelling over manipulatie

De voorstelling POPpulisme gaat over het volk van Berg en Dal, een imaginair volk dat leeft in een soort parallelle wereld. Het volk lijkt op ons, maar toch ook weer niet. POPpulisme wordt gespeeld met poppen en gaat over manipulatie en de gevolgen daarvan. “Hoeveel tijd heb je nodig om in de mooie woorden van een populist te tuinen? Het Filiaal maakt in de voorstelling POPpulisme duidelijk dat het een kwestie van minuten kan zijn”, aldus de jury.

Monique Corvers, regisseur en artistiek directeur van Het Filiaal, is naar eigen zeggen ontzettend blij met het winnen van de prijs. “Trots dat we – ook volgens de jury – een uiterst actuele en relevante voorstelling hebben gemaakt en tegelijkertijd zijn we bezorgd dat de actualiteit van POPpulisme nog jarenlang een gegeven zal zijn.”

In het theaterseizoen 2024/2025 is de voorstelling opnieuw te zien in theater. Ook wordt POPpulisme gespeeld op scholen.