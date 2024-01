Utrechtse wethouder vindt Pissende IJsbeer leuk en laat onderzoeken of kunstwerk ook echt kan komen

Hoewel wethouder Eva Ooster de Pissende IJsbeer ontzettend leuk en spraakmakend vindt, gaat ze zelf niet besluiten om het kunstwerk naar Utrecht te halen. De oproep van een groot deel van de gemeenteraad om de komst van de ijsbeer te onderzoeken steunt ze daarmee wel van harte.

De metershoge ijsbeer is een kunstwerk van Florentijn Hofman dat afgelopen maanden op de kade bij een museum in Amersfoort stond. De beer uitte daar al ‘pissend’ zijn ongenoegen over klimaatproblemen.

In Amersfoort werd bij het plaatsen van de ijsbeer wisselend gedacht over het initiatief. Er kwamen ook klachten dat het klaterende geluid van de plassende ijsbeer overlast veroorzaakte. In de loop van de maanden won het kunstwerk echter aan populariteit en bleef het uiteindelijk ook langer op de plek staan.

Nu zijn er verschillende regio’s die het kunstwerk ook wel willen hebben. Een deel van de gemeenteraad van Utrecht ziet de Pissende IJsbeer ook graag naar de stad komen en deed via mondelinge vragen een oproep aan de wethouder. Die liet weten dat kunst het vermogen kan hebben om maatschappelijke onderwerpen te visualiseren en bespreekbaar te maken. Wethouder Oosters noemt het ook een ‘ontzettend leuk en spraakmakend kunstwerk’.

Ze besluit zelf echter niet of het werk naar Utrecht moet komen. Er is een aparte commissie over kunst, die kan onafhankelijk kijken of een werk naar de stad moet komen. Daarnaast moet er onderzocht worden wat het allemaal gaat kosten en of het organisatorisch überhaupt mogelijk is. Als dit allemaal duidelijk is, kan de gemeenteraad weer een afweging maken.