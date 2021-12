Utrechtse zangeres Julie Huard wint Artist of the Year-wedstrijd

De Utrechtse jazz-zangeres Julie Huard heeft gisteravond de finale van de achtste editie van de Artist of the Year-verkiezing gewonnen. Uit honderd artiesten uit heel Europa op het internationale boekingsplatform Gigstarter verkoos de vakjury de 27-jarige Julie als beste act.

Na de voorrondes, waaraan honderd artiesten uit verschillende landen deelnamen, mochten de zes populairste door naar de finale. Het publiek kon twee weken lang stemmen en zo bleven er uiteindelijk drie acts en drie dj’s over. Zij namen het tegen elkaar op om de titel Artist of the Year en DJ of the Year.

Vanwege de coronamaatregelen werd het evenement niet zoals gebruikelijk in de Amsterdamse Melkweg georganiseerd, maar was het een online editie. Met de jaarlijkse wedstrijd wil de organisatie de populairste en meest veelbelovende Gigstarter-artiesten in het zonnetje zetten en ze een prijs geven waarmee ze hun carrière verder kunnen uitbouwen.

Flinke motivatie

Iedere act nam in zijn of haar eigen land een liveoptreden op. Gigstarter maakte hier een livestreamconcert van, waarbij de vakjury uiteindelijk de winnaar koos. Naast de hoofdprijs won Julie, met de meeste stemmen van de kijkers, ook de publieksprijs.

“Wat een geweldige manier om een, voor de cultuursector, toch wel lastig en enerverend jaar af te sluiten”, zegt Julie. “Ik voel me enorm vereerd om van al deze supergoede artiesten als winnaar te zijn verkozen. Dit geeft me een flinke motivatie om mijn muziek verder te ontwikkelen en hopelijk komend jaar weer heel veel op het podium te kunnen staan.”

Camila Cabello

De Frans-Nederlandse Huard is geboren en opgegroeid in Utrecht. Als dochter van de Franse chansonnier Fernand Huard is liefde voor muziek haar met de paplepel ingegoten. Sinds 2015 is ze soloartiest en in 2019 won ze de Liesbeth List-prijs. Toen de coronapandemie begon, startte ze een YouTubekanaal. Haar video’s worden elke week duizenden keren bekeken.

De Amerikaanse popster Camila Cabello was al eens onder de indruk van Julie’s cover van haar hit Don’t go yet. Verder worden de Franstalige nummers van Julie regelmatig gedeeld met de ruim één miljoen volgers van de officiële sociale mediakanalen van de overleden chansonnier Charles Aznavour.

Bij elkaar brengen

Het internationale artiestenboekingsplatform Gigstarter heeft meer dan 10.000 actieve artiesten. Het platform wil vraag en aanbod in livemuziek bij elkaar brengen. De startup begon in Nederland in 2012 en is nu in heel West-Europa actief, onder meer in Spanje, Portugal, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.