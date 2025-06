Van Gogh experience komt naar Utrecht

De Van Gogh: The Immersive Experience komt naar de Utrechtse Jaarbeurs. Tijdens een bezoek kunnen bezoekers de kunst van Van Gogh op een geheel andere wijze beleven dan voorheen. In plaats van traditionele schilderijen aan de muur, worden Van Goghs meesterwerken tot leven gebracht door middel van levensgrote, indrukwekkende projecties.

De Van Gogh Immersive Experience was eerder al te zien in vijftig steden in de wereld en komt nu voor het eerst naar Nederland. Met 360-graden shows kunnen bezoekers zich letterlijk onderdompelen in de wereld van Van Gogh en zijn schilderijen van dichtbij ervaren. De tentoonstelling vertelt niet alleen het verhaal van de beroemde schilder, maar bevat ook diverse interactieve elementen die het bezoek extra bijzonder maken.

De Van Gogh Experience is vanaf 20 juni 2025 te bezoeken en is geschikt voor jong en oud, al is het niet mogelijk een kinderwagen mee te nemen. Tickets kosten gemiddeld ongeveer 20 euro, afhankelijk van het gekozen tijdstip.