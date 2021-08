Van Kastje tot Canvasje: de transformatie van Utrechtse transformatorkastjes

Elektriciteitskastjes in de stad zijn nou niet echt kunstwerken, maar daar is voor achttien stuks verandering in gekomen. Verschillende kunstenaars hebben de transformatorkastjes onder handen genomen. Dat deden ze voor het project ‘Van Kastje tot Canvasje’, bedacht door het Utrechtse platform Thirty030. Zo wil het platform de kastjes er niet alleen mooier uit laten zien, maar ook een podium geven aan lokale kunstenaars.

Het idee ontstond tijdens een avondwandeling van initiatiefnemer Thomas Endeman. Bij Thirty030 vertelt hij: “Ik loop vaak (het liefst wanneer de avond is gevallen) een rondje door Utrecht. Tijdens een wandeling viel me zo’n kastje op: helemaal onder de graffiti en stickers. En zoals dat dan gaat zag ik vanaf dat moment alleen nog maar lelijke kastjes.”

Zo ontstond het idee om de kastjes te laten beschilderen door kunstenaars. Endeman: “Dat lijkt simpel, maar voordat er geschilderd mag worden moet je door een molen van regeltjes en restricties en moet er ook nog ergens geld losgepeuterd worden. Samen met stadsambassadeurs Margreet en Daniëlle maakten we een plan en stukje bij beetje kreeg het project meer vorm.”

“Al snel kregen we hulp vanuit de gemeente en aansluitend ontvingen we subsidies van het Initiatieven- en Ondernemersfonds. Na een oproep op Instagram stroomden de aanmeldingen van kunstenaars binnen en zochten we de lelijkste kastjes van Utrecht uit om te laten beschilderen”, vertelt Endeman.

De afgelopen weken zijn op die manier achttien transformatorkastjes getransformeerd tot kunstwerken. Omdat Thirty030 graag nog meer werken ziet hebben ze op hun website een uitgebreide uitleg geschreven voor bewoners. Daarin staat stap voor stap hoe liefhebbers er voor kunnen zorgen dat een grijs kastje omgetoverd kan worden tot een kunstwerk.