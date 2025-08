Van onderwaterhockey tot flag football: expositie over Utrechtse nichesporten in Leidsche Rijn

In de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum is tot en met zaterdag 30 augustus een gratis expositie te zien over nichesporten in Utrecht. De Utrechtse sportfotograaf Duy Nguyen maakte verschillende portretten van sporters uit zijn stad die een voor het grote publiek vaak onbekende sport beoefenen. Onder andere onderwaterhockeyers, flag footballers en indoor lacrossers komen voorbij.

Duy fotografeerde voor zijn serie ‘UNiche Sports’ leden van Utrechtse verenigingen zoals The Dominators Flag Football (een vorm van American football), Dom City Roller Derby (skaten), Curling Club Utrecht, de Utrechtse Vereniging voor Onderwaterhockey en het Nederland Women’s Box Lacrosse team (indoor lacrosse). Laatsgenoemde heeft Utrecht als thuisbasis. De afdrukken van zijn serie zijn levensgroot te zien. Ook deelt Nguyen zijn ‘sportfolio’ met lokale sportverhalen.

Boegbeelden

“Als vakfotograaf uit Utrecht Leidsche Rijn richt ik mijn lens op sporten die je niet elke dag ziet”, legt Duy Nguyen uit. “De sporters zijn boegbeelden van hun club of team en daarmee van hun nichesport in deze omgeving. Sophie van de skateclub Dom City Roller Derby draagt bijvoorbeeld zeer uitgesproken make-up om haar tegenstanders angst in te boezemen en haar beleving van de sport op de track is geweldig.” De fotograaf portretteerde verder onder anderen ook bestuurslid en ‘gezicht van Curling Club Utrecht’ Manon Esselink, evenals de voorzitter en captain van het Nederland Women’s Box Lacrosse team.

De vastgelegde sporten zijn naast Utrechtse nichesporten ook internationaal nog relatief onbekend. De vrouwen van het boxlacrosseteam maakten in 2024 pas hun debuut op het WK. Daar behaalden zij een zevende plek. Flag football is in Nederland zelfs nog helemaal niet doorgedrongen tot het internationale toernooiencircuit. Flagfootballer Ankie Petersen wil met haar deelname aan de expositie de sport meer bekendheid geven en is lid van de TouchDown Tulips, het nationale flagfootballteam dat strijdt voor toelating tot internationale toernooien, waaronder de Olympische Spelen.

Expositie

De expositie is onderdeel van het programma ‘Door en Voor Utrechters’ van Bibliotheek Utrecht. Hierbij krijgen inwoners de kans hun eigen initiatief te delen in de bibliotheek. De expositie in de Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum – Brusselplein 2 – is nog te zien tot en met zaterdag 30 augustus. Duy geeft ook gratis rondleidingen, waarvoor geïnteresseerden zich vooraf online kunnen aanmelden. De bibliotheek is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur, en op zondag tot 17.00 uur.