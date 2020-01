Van TivoliVredenburg naar Tomorrowland: het Utrechtse duo Tinlicker gaat de wereld over

Het avontuur van het Utrechtse electronicaduo Micha Heyboer en Jordi van Achthoven heeft een vlucht genomen. De twee maken samen muziek onder de naam Tinlicker en ze kunnen rekenen op volle zalen in Utrecht, Europa en Amerika. “Als wij in Utrecht optreden voelt het als thuiskomen.”

Het is een rustige maandagochtend in TivoliVredenburg, maar de mannen van Tinlicker voelen de druk van het komende weekend alweer aankomen. Van Achthoven vliegt vrijdag namelijk naar de Verenigde Staten voor hun eerste tour in Noord-Amerika. De mannen produceren samen muziek, maar bij buitenlandse optredens gaat vaak slechts een van de twee op reis om te draaien. Deze keer blijft Heyboer achter.

De afgelopen twee jaar is hun muziekproject ontzettend gegroeid. Heyboer: “Twee jaar geleden hadden wij bijna niks en stonden we regelmatig voor lege zalen. Nu staan fans wereldwijd voor ons klaar en spelen we elk weekend shows in binnen- en buitenland.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Ontmoeting

Tinlicker was eerst een soloproject van Heyboer. Hij was daarvoor al de grondlegger van een andere bekende Utrechtse muziekgroep: met zijn broer en een vriend van de middelbare school startte hij Black Sun Empire (BSE), een groep waar hij nog tot op de dag van vandaag deel van uitmaakt. “Naarmate de jaren verstreken kregen mijn partners bij BSE allebei kinderen. Dus toen dacht ik: nu moet ik eigenlijk ook een soort van kind creëren en dat werd dus Tinlicker.”

Heyboer en Van Achthoven ontmoetten elkaar uiteindelijk door muziekpromotor Nicole Hofman. Zij had rond 2013 de klus om het eerste Tinlicker album te promoten voor Heyboer, die toen nog alleen de kar trok. “Nicole vertelde mij dat ik eens met Micha moest gaan praten omdat wij allebei uit Utrecht komen. Uiteindelijk hebben wij elkaar in een kroeg ontmoet aan de Zeedijk. Daar kwamen wij erachter dat wij dezelfde mensen kenden, maar elkaar nog nooit hadden gezien”, vertelt Heyboer.

Ze gingen samenwerken als experiment en na drie studiosessies waren al bijna drie liedjes af. Sindsdien hebben ze hard gewerkt om het project van de grond te krijgen. Heyboer: “Het is heel fijn dat je kan sparren met iemand, anders ben je helemaal in je eentje de kapitein.” Van Achthoven knikt en vult aan: “Samen komen we vaak op betere ideeën.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Muzikale ontwikkeling

Volgens Van Achthoven heeft hun muziekstijl sinds die tijd ook een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. “Ik denk niet dat wij ooit een sound vinden waar wij de rest van onze carrières bij zullen blijven. Onze muziek zal altijd blijven veranderen.”

Hun originele stijl heeft ervoor gezorgd dat ze bij internationale platenlabels opvielen. Ze werkten met grote labels als Anjunabeats, Anjunadeep, Armada en Mau5trap van de bekende producer Deadmau5 (Joel Zimmerman) – partijen die liefhebbers van het elektronica-genre goed zullen kennen.

“We hebben Joel twee keer ontmoet. Super moeilijke man en allesbehalve sociaal, maar absoluut een inspiratiebron. In de tijd dat hij groot werd, was hij qua sound ook anders dan de rest. Zijn label staat open voor liedjes die anders klinken en ze vonden ons werk heel vet”, vertelt Heyboer.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Toen Tinlicker uiteindelijk met vocalisten ging samenwerken merkten zij dat de muziek de massa steeds meer aansprak. Heyboer: “De gemiddelde muziekliefhebber wil gewoon lekker meezingen. Onze eerste releases bij Anjunadeep werden daardoor massaal geluisterd. Een tekst heeft een bepaalde lading en kan refereren aan gevoelens van mensen in het publiek.”

Inspiratie uit de stad

De mannen wonen in de Domstad en geven al meer dan 15 jaar feestjes in de stad. “Als wij in Utrecht optreden voelt het als thuiskomen. Het is heel leuk om het lokale publiek, dat vooral uit studenten bestaat, te laten zien wat wij doen.”

Ze vinden dat ze in Utrecht als producers en DJ’s goed kunnen werken, maar missen naast de BASIS en TivoliVredenburg nog een andere plek waar zij kunnen optreden. Er is volgens hen weinig concurrentie en weinig plek voor techno en andere experimentele house. “Maar ik snap het best. Het is gewoon heel moeilijk om in Utrecht een club te runnen die geld opbrengt. Er zijn zoveel regels, denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast. Clubs gaan daar echt aan ten onder”, vertelt Heyboer.

Kytopia

Het duo werkt momenteel in Kytopia in Den Dolder. Toen het muziekatelier nog aan de Oudegracht gevestigd was liep Van Achthoven graag vanaf zijn huis naar de studio. Hij kon tijdens die wandelingen veel inspiratie putten uit de omgeving langs de bekende gracht. En dat doet hij nog steeds.

“Ik heb een recorder die ik vaak gebruik om geluiden en sferen op te nemen. Zo zit er bijvoorbeeld een soundbite van het water in de Oudegracht in een lied verwerkt. In een andere track hoor je iemand die langsfietst.” Tinlicker heeft zelfs een liedje vernoemd naar de Oudegracht (luister de track hier).

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Kytopia

Het nieuws dat Kytopia na tien jaar gaat verdwijnen vinden de mannen spijtig, al waren ze van plan om de organisatie dit jaar te verlaten. Samen hebben ze heel lang gebruik gemaakt van de broedplaats en juist daar kon het Tinlicker-project zich goed ontwikkelen.

“Toen Kytopia startte was er een economische crisis en stonden in Utrecht veel panden vrij. In die periode had Kytopia misschien meer kans gehad op een permanente plek. Nu ben je tien jaar verder en liggen de huizenprijzen ontzettend hoog. Als projectontwikkelaar kan je beter huizen bouwen”, aldus Heyboer. “De gemeente is daarin wel tekortgeschoten.”

Van Achthoven en Heyboer hopen dat Tinlicker de komende jaren blijft groeien. Ze gaan samen met de twee andere producers van BSE eigen studio’s bouwen in een pand nabij Central Studios in de Schepenbuurt. “Wij hopen dat we daar nog heel lang muziek kunnen blijven maken.”