Vanaf maandag dagelijks drie optredens in TivoliVredenburg

TivoliVredenburg gaat maandag 1 juni weer open. Onder de noemer ‘TivoliVredenburg op een kier’ zijn er dagelijks drie kleinschalige concerten, debatten of lezingen voor dertig bezoekers in de Grote Zaal. Onder andere S10, Tim Knol, Lucky Fonz, Pynarello, Remy van Kesteren en Tineke Postma komen langs voor drie optredens op één dag.

“We kunnen niet wachten tot we open kunnen”, zegt Jeroen Bartelse, algemeen directeur van TivoliVredenburg. “Al is het nog maar op een kier.’’ Bartelse geeft toe dat het niet rendabel te krijgen is met dertig personen. “Maar het belangrijkste is dat we artiesten weer een podium geven en dat bezoekers weer muziek kunnen ervaren, in real life. We kunnen de boel weer aanzetten.”

Elk genre wordt vertegenwoordigd in de reeks ‘TivoliVredenburg op een kier’. Van pop tot klassiek, van jazz tot familieconcerten, van wereldmuziek tot lezingen. Op het programma staan sprekers, artiesten en musici van eigen bodem. Zij geven elke dag drie keer een optreden: om 16.00, 19.00 en 21.30 uur, steeds voor 30 bezoekers.

Ook online

Waar mogelijk worden de concerten gestreamd of geregistreerd, zodat het programma ook vanuit huis mee te maken is. Daar is geen ticket voor nodig, een vrijwillige donatie kan wel.

De afgelopen weken is hard gewerkt om het gebouw volgens de richtlijnen klaar te maken voor heropening. Overal moest over nagedacht worden, van het ophangen van jassen tot toiletbezoek. Alleen de Grote Zaal opent maandag voor het publiek. Medio juni worden ook andere delen van het pand opengesteld, voor muzikale tours door het pand.

Het programma van Op Een Kier is gepubliceerd op de website. Daar start op vrijdag 29 mei om 10.00 uur de kaartverkoop. Bezoekers kunnen maximaal 5 tickets bestellen.