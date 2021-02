Vanavond is er weer een evenement met honderden mensen in het Utrechtse Beatrix Theater

Voor de tweede keer tijdens de lockdown wordt zaterdagavond een evenement in het Utrechtse Beatrix Theater georganiseerd. Cabaretier Guido Weijers treedt op voor publiek en tegelijkertijd wordt gekeken of dit soort voorstellingen weer plaats kunnen vinden in tijden van corona.

Vanwege de coronamatregelen gaan veel evenementen niet door. Dit heeft grote impact op de sector. In samenwerking met de overheid is daarom Fieldlab Evenementen tot stand gekomen.

Het idee is dat er een aantal verschillende evenementen worden georganiseerd en dat tegelijkertijd wordt gekeken in hoeverre de bezoekers besmet raken met het coronavirus. Hierdoor moet straks duidelijk of er al bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden.

500 mensen

Naast het optreden van Weijers is ook een zakelijk congres in de Jaarbeurs in Utrecht georganiseerd. Maandag kwamen daar 500 mensen samen. Daarnaast wordt in dezelfde serie ook publiek toegelaten bij voetbalwedstrijden van N.E.C. thuis en Almere City FC thuis.

Weijers zegt op sociale media dat het ‘hoog tijd’ is voor deze proef. “Als eerste in Europa gaan we testen zonder anderhalve meter en met het merendeel zonder mondkapjes. Omdat we zo snel mogelijk weer normaal willen doen. Op een zonnige toekomst.”